Susana Giménez habló sobre su vida en Uruguay: «Está muy caro, gasto más que en Estados Unidos»

La diva dio una conferencia sobre mujeres y el dinero y desde allí se refirió a su realidad en el país vecino

Radicada en Uruguay desde la pandemia, Susana Giménez está instalada en su casa La Mary, en Punta del Este. Si bien ella solía quedarse largas temporadas en verano, todos los años, desde que se instauró la cuarentena obligatoria en Argentina en 2020, la conductora se quedó a vivir allí, con sus perros.

Hace pocos días, Susana vivió un hecho muy triste cuando falleció Thelma, una de sus perras preferidas. La Weimaraner no solo la acompañaba por sus largos paseos por su enorme mansión sino que además, Thelma era incondicional de Susana. Así quedaba claro cuando la diva publicaba fotos en sus redes sociales y siempre se veía a la perrita haciendo cosas junto a ella, ya sea cuando se recostaba a leer o cuando decía tomar sol.

“Murió de viejita y en paz. Gracias por preguntar”, había confirmado la noticia Patricio Giménez a Teleshow. El hermano de la diva confirmaba así la peor noticia. Aparentemente la muerte de Thelma había ocurrido unos días antes pero Susana no había querido que la noticia trascendiera. Según se supo, la diva la había llevado a una buena veterinaria para que le dieran los mejores cuidados, dado su estado de salud, pero todos los intentos por salvarla fueron en vano.

En esta oportunidad, el lunes pasado la diva participó de un foro “Mujeres y el dinero” organizado por el estudio contable Konrad y asociados. Ante una concurrencia con cupo limitado y presencia mayoritariamente femenina, la conductora dio detalles de su relación con las inversiones financieras y de su vínculo con Uruguay.

“Uruguay está muy caro, yo gasto más que en Estados Unidos acá”, comenzó admitiendo Su, pero enseguida tuvo unas palabras elogiosas para Luis Lacalle Pou, el Presidente uruguayo. “Ustedes tienen el Presidente más envidiado de América, Uruguay está fantástico. Crece todos los días y ahora bajó los impuestos. ´¿Quién baja los impuestos en América Latina?’”, se preguntó en referencia al último anuncio de rebaja impositiva, ante el auditorio que la aplaudía.

En ese momento, Catalina Ferrand, una de las organizadoras, hizo notar que entre el público estaba Pilar Lacalle Pou, hermana del mandatario. La artista plástica se levantó de su silla y saludó.

Más adelante, la diva destacó cómo siguieron sus finanzas cuando adquirió la mansión que ocupa en Punta del Indio. “La Mary creo que fue la mejor inversión de mi vida, porque compré una cosa que ahora vale muchísimo. Tengo 14 hectáreas a 5 minutos del Conrad”, reconoció orgullosa, mientras reveló que la adquirió por 1,5 millones de dólares y que en la actualidad ha multiplicado su valor.

Cabe destacar que dicha propiedad está ubicada en una zona privilegiada de Punta del Este, en la parada 27 de Playa Brava.

En ese momento, le consultaron si podía llegar a vender la mansión y su respuesta fue tajante. “Noooo, es mi lugar en la tierra”. Y luego agregó que todos sus bienes, tanto en Uruguay como en otros países, “están todos declarados”.

Asimismo, Su contó cómo había educado a sus perros: “Yo les puse un profesor, por ejemplo a Thelma, pobre, que acaba de partir, por eso estoy muy triste, le puse un profesor porque también era una bestia. Y con el profesor aprendía todo, hacía todo, le decía ‘sit down’ y se sentaba. Yo decía ‘qué brutal esto’, pero el tipo cerraba la puerta, el portón y la perra venía a 200 kilómetros por hora, se subía a la mesa donde estaba puesto el té con las botazas, o sea que no me dio resultado”, confesó entre risas.

Por último, la diva se refirió a la calidez con que la tratan los uruguayos. “Me tratan de forma divina. En la calle me dicen cosas increíbles, impresionante de amorosos”, dijo.

