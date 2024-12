Tenis: Javier Frana es el candidato para ser capitán de la Selección Argentina

Javier Frana es el principal candidato para reemplazar a Guillermo Coria como capitán del equipo argentino de Copa Davis. Con una sólida trayectoria en la Davis como jugador, el extenista rafaelino se perfila como el líder ideal para el próximo ciclo del equipo.

El futuro del equipo argentino de Copa Davis parece tener un único nombre en mente: Javier Frana. Tras la salida de Guillermo Coria como capitán, los máximos dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, han fijado su atención en el extenista rafaelino como el reemplazo ideal. No hay otros candidatos en el radar, y la situación apunta a que Frana asumirá el cargo de capitán en un futuro cercano.

Frana, quien fue parte importante del equipo argentino que compitió por la Ensaladera de Plata en su época de jugador, fue contactado el lunes por la noche, poco después de que Coria terminara su ciclo al frente del equipo. Enseguida, el vicepresidente primero de la AAT, Mariano Zabaleta, se reunió con el exjugador para discutir los detalles de la propuesta. Frana calificó de «honor» la posibilidad de asumir el cargo, y aunque la negociación sigue en pie, todo indica que se convertirá en el 32° capitán de la historia del tenis argentino en la Copa Davis.

La historia de Frana en la Davis como jugador es sólida. Entre 1986 y 1997, jugó 20 series, participando en 37 partidos y obteniendo 18 victorias y 19 derrotas. Su debut y despedida ocurrieron en la misma ciudad, Santiago de Chile, y contra el mismo rival. En 1986, junto a Christian Miniussi, Frana debutó en el dobles frente a Ricardo Acuña y Hans Gildemeister. Once años más tarde, en 1997, cerró su carrera en la Davis en un partido de singles contra Gabriel Silberstein. Frana vivió todos los altibajos emocionales que puede ofrecer una serie de Copa Davis, siempre comprometido con el equipo por encima de cualquier diferencia personal.

Tras su retiro del tenis profesional, cuando abandonó el circuito por problemas de salud en 1997, Frana no tardó en reincorporarse al tenis desde otro lugar: la televisión. A lo largo de los años, ha sido columnista de Clarín durante varios Grand Slams y también ha entrenado a jugadores, dirigido academias y dado clínicas. Su experiencia y conocimiento del tenis lo hacen una figura respetada tanto dentro como fuera de la cancha.

Aunque Argentina conocerá su rival para los Qualifiers 2025 el lunes próximo, no es necesario que el nuevo capitán esté definido antes de esa fecha. Sin embargo, Frana es el favorito y tiene todo a su favor para asumir la dirección del equipo. Lo que queda por resolver es cerrar el acuerdo con la AAT, formar su equipo de trabajo y comenzar a planificar el futuro, en especial en caso de que Argentina deba viajar al exterior para enfrentar desafíos en superficies rápidas bajo techo.