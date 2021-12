Tercera dosis: se aplicará a los cuatro meses en mayores de 60 y personal de salud

Compartir

Linkedin Print

Con el objetivo de brindar protección a las personas de mayor riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con las carteras provinciales, aprobó reducir a cuatro meses el tiempo para la aplicación de la dosis de refuerzo contra el Covid-19.

Las autoridades sanitarias recomendaron “incluir dentro de la estrategia de refuerzo personal de salud y personas de 60 años y más que hayan cumplido un intervalo mínimo de 4 meses de haber completado su esquema inicial”.

Según dispuso la ministra Carla Vizzotti junto a sus pares provinciales, esta recomendación siempre que se den las posibilidades de implementación pero enfatizando “la fundamental importancia de acelerar las estrategias para alcanzar con la primera dosis a quien no se ha vacunado aún” y además completar los esquemas iniciados.

“La protección de los esquemas completos es fundamental para minimizar cualquier forma de enfermedad grave, aún en adultos jóvenes, niñas, niños y adolescentes”, expresaron en un comunicado oficial este domingo.

De acuerdo a autoridades sanitarias, la estrategia de reducir el tiempo de aplicación del refuerzo no apunta a disminuir el número de casos, ya que no es el objetivo de la vacuna, sino que está enfocada en ofrecer la máxima protección para disminuir hospitalizaciones y muertes.

El efecto de la vacunación

Cifras oficiales dan cuenta que en las últimas cuatro semanas, la incidencia de las muertes en las personas vacunadas con dos dosis fue de 4,73 cada 1.000.000. En tanto que en el caso de quienes no recibieron ninguna dosis alcanza el 10,76 cada 1.000.000 de habitantes.

La implicancia positiva de la vacuna en la reducción de las muertes “pone en valor la importancia de avanzar en las coberturas, en todas las edades”, remarcaron desde el Ministerio de Salud. Actualmente la vacunación es la mejor herramienta.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 74.699.408 de los cuales 37.853.815 recibieron una dosis, 32.294.591 las dos, 2.334.661 una adicional y 2.216.341 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 93.727.645.

Contagios

En las últimas 24 horas, otras 12 personas murieron y 7.183 fueron reportadas con coronavirus, con lo que suman 117.020 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.452.419 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que son 809 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 34,3% en el país y del 36,2 % en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Del total de contagiados, 5.259.080 recibieron el alta y 76.319 son casos confirmados activos.

Compartir

Linkedin Print