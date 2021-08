Toloza cruzó al ministro González: “La xenofobia es uno de los grandes males de la humanidad”

Compartir

Linkedin Print

A través de un comunicado, el presidente del movimiento UAL Formosa, Carlos Toloza repudió los dichos de ayer al mediodía del Ministro de Gobierno Jorge Abel González quien se refirió al lugar de nacimiento de Fernando Carbajal, candidato a diputado nacional por Juntos por Formosa Libre. “La xenofobia es uno de los grandes males de la humanidad”, sostuvo el dirigente radical al cruzar al funcionario provincial.

Recordó que “González dijo por Carbajal ‘ahora les digo otra, no es formoseño, este no tiene sangre de quebracho, defendió la política pública de su provincia que es Corrientes, no es Formosa, no nos quiere, nos va a usar como nos usó el año pasado, ciertamente es increíble’ y se quejó porque Carbajal había afirmado que el Consejo del Covid19 de Formosa tiene la suma del poder público”.

Toloza expresó que finalmente el ministro González afirmó que no va a retractase de lo que dijo y que “no es formoseño, no tiene sangre de quebracho, este nos va a dejar en la estacada en cualquier momento”.

En este contexto, el Presidente de UAL explicó que la xenofobia y el racismo son los dos mayores males de la humanidad que provocaron guerras y millones de crímenes por genocidios donde “se trata de adjudicar al extranjero, al de otra tierra, todos los males y perversidades en contra de los connacionales y/o comprovincianos como lo hace el ministro González, desconociendo que esta tierra nuestra de Formosa está poblada por paraguayos, polacos, checos, ucranianos, búlgaros, correntinos, santafesinos, chaqueños, entrerrianos, puntanos, cordobeses, catamarqueños, salteños y de tantas otras regiones del país y del mundo, a quienes hiere con sus afirmaciones y con su negación de la formoseñidad, cuando todos sabemos y sentimos que son tan formoseños como el quebracho, la flor del jazmín magno y el algodonal. Lo fueron Luis Jorge Fontana y Esteban Laureano Maradona, entre tantos otros que ‘no tienen sangre de quebracho’ y a quienes el ministro González deshonra negándoles la formoseñidad, por una disputa electoral”.

Toloza agregó que este pensamiento xenofóbico del Ministro “había emergido ya en plena pandemia y en los más duros momentos de los varados formoseños en las costas del Bermejo, en el Chaco, cuando le negó cobardemente la formoseñidad a Mauro Ledesma, el joven ahogado por querer ingresar a nado a la provincia para ver a su familia. En un intento de exculparse por esa muerte, en la que tiene responsabilidad y por la que algún día deberá dar cuenta en la justicia mandó a informar que el ahogado no era un joven formoseño, una falsedad que como todas siempre se descubre, porque la verdad siempre sale a la luz”.

“La grieta que pretende introducir el González en la sociedad formoseña, entre los que son y los que no son, debe ser repudiada por todos los formoseños y evitar esa clase de discusiones improcedentes y dañinas para toda la sociedad provincial, agobiada por los males de la miseria, pobreza y atraso del modelo provincial que gobierna desde 1983 la provincia”, cerró el dirigente.

Compartir

Linkedin Print