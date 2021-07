Torneo Federal: ocho puntos de Benítez Gavilán en la derrota de Central Entrerriano

Compartir

El equipo Rojinegro jugó un partido muy deslucido y fue derrotado claramente por el equipo correntino por 82 a 63. No fue una buena noche y ahora Central esta obligado a ganarle a San José en la segunda jornada.

Central tuvo muchos problemas para jugar durante el primer tiempo, Colón lo estudió muy bien, con un equipo más largo en relación al cuadrangular anterior, los correntinos fueron quienes propusieron la forma en la que había que jugar el partido.

Con una sólida conducción de Romero y Pérez, el goleo de Rolando Vallejos y Ramírez Acevedo y todo el oficio de Frencia en la zona interior, los de Sequeira fueron armando el partido a su medida, contra un Central totalmente desconocido, flojo en defensa, sin poder atacar con fluidez y errando mucho en los intentos de tiro a distancia.

Colón se fue al frente 24-16 al cabo del primer cuarto y, con excepción de un momento del segundo parcial, cuando el Rojinegro se recostó en zona y pudo controlar a los correntinos, sumado a un par de buenas apariciones de Córdoba y Jovanovic en la zona pintada, el resto del partido se jugó de la manera que quiso Colón.

Con un gran parcial, de la mano de Romero, con la potencia interior de Frencia y con un par de muy buenas acciones de Rolando Vallejos, Colón se fue despegando, aprovechó la sequía ofensiva de Central y llegó al cierre del primer tiempo despegado 43-30, haciendo valer el mejor juego en todos los aspectos y sembrando muchas dudas en el Rojinegro.

En el segundo tiempo, la esperada reacción de Central nunca llegó, por el contrario, fue Colón el que siguió manejando el partido con claridad. Desde el goleo de Vallejos con sus triples, el tremendo oficio de Germán Frencia en la zona interior y una sólida conducción de Romero y Pérez, los correntinos sacaron 20 de luz dejando al desnudo todos los defectos de Central, principalmente en defensa, permitiendo goles fáciles y con bajos porcentajes en ataque que le negaron los caminos en ofensiva.

Con ventaja de 21 (69-48), Colón entró al último cuarto con una buena diferencia y, pese a un intento de arremetida de Central liderado por Zenclussen, no hubo lugar para la heroica. Los correntinos hicieron muy bien las cosas, jugaron ofensivas largas y no dieron ningún tipo de oportunidad a la reacción del Rojinegro.

Sintesis

Central Entrerriano (63): M. Gómez 6, M. Lado 9, D. Peruchena 10, G. Córdoba 7, C. Benítez Gavilán 8 (FI) S. Puebla 0, A. Díaz 1, C. Zenclussen 17, M. Jovanovic 5. Entrenador: Mariano Panizza.

Colón de Corrientes (82): C. Pérez 9, C. Romero 13, J. Ramírez 7, R. Vallejos 21, G. Frencia 17 (FI) P. Quagliozi 3, L. Solís 6, J. González Nadal 6, E. Vallejos 0. Entrenador: Fabio Sequeira.

Estadio: José María Bértora. Parciales: 16-24; 30-43; 48-69. Árbitros: G. Dilernia, E. Corradini, C. Domingo.

