Torres: «el Gobierno dinamitó todos los puentes de diálogo»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó este miércoles que el poder Ejecutivo «dinamitó todos los puentes de diálogo» en el conflicto que la provincia mantuvo estos días con el Gobierno nacional por el recorte de los fondos de coparticipación y valoró que la Justicia ofició de «árbitro», aunque «se debería haber resuelto de otra manera».

“Creo que la decisión que tomamos en la provincia de recurrir a la Justicia fue acertada, pero se debería haber resuelto de otra manera. El Gobierno quiso dinamitar cualquier puente de diálogo“, dijo Torres en declaraciones a CNN radio.

El referente del PRO consideró que el Gobierno “intenta subir enemigos imaginarios a un ring, para correr de eje lo importante” y en esta embestida quiso “disciplinar al resto de las provincias, matando a una muy pequeña o de cabotaje, como le gusta decir a (Javier) Milei”, dijo en referencia a Chubut.

El mandatario provincial consideró además que el fallo de la Justicia chubutense que ordena a las autoridades nacionales cesar con los descuentos de recursos coparticipables y entablar una negociación “es claro en relación al carácter suspensivo de la asfixia que nos hacía el Gobierno nacional”, y recordó que el detonante del conflicto fue «la crisis educativa que Chubut tiene desde hace mucho tiempo».

“En los últimos seis años tuvimos solo uno de clases”, insistió y remarcó que “nosotros defendimos lo que nos corresponde, que es la salud y la educación de los chubutenses”.

Pero destacó que «lo importante es que ya no nos pueden pisar la cabeza todos los meses».

Este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que en la provincia de Chubut “no vive nadie y hay un millón de guanacos”

Y agregó: “Nunca negamos que existía una deuda irresponsable tomada por el peor gobernador de la historia de Chubut que fue Mariano Arcioni, pero la verdad es que nos encontramos con una situación muy repudiable”.

Según Torres, “la frase de Patricia ratifica la intención del Gobierno de matar a una provincia chica para disciplinar al resto de los gobernadores”.

“Con Patricia tengo una relación de afecto y elijo poner lo humano por sobre lo político”, aseguró el gobernador y reiteró que “ella eligió usar un conflicto para poder plantarse frente a Mauricio Macri en la interna partidaria”.

Puesto en suspenso el conflicto por el fallo del juez federal de Chubut, el Gobierno provincial decidió «parar la pelota, llamar al diálogo e invitar al Presidente a Puerto Madryn el 7 de marzo cuando se consolide el parlamento patagónico con todos los gobernadores de la región”, apuntó Torres.

“Queremos plantearle una agenda de desarrollo que va de la mano con todo lo que necesita el Gobierno nacional, que no es ni más ni menos que divisas”, comentó y advirtió “las provincias patagónicas podemos exportar mucho más”.

Por último, el gobernador de Chubut consideró que “para que la Argentina salga adelante hay que dar peleas con firmeza contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra la pobreza, pero no peleas estériles imaginarias para mediatizar y correr el eje de lo importante”.