Transporte: empleados de Godoy aguardan volver a la actividad

Claudio Almirón, delegado de UTA en Godoy, en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió a la vuelta del transporte en la provincia e indicó que si bien no tienen ninguna certeza al respecto, existe un canal de diálogo entre la empresa y el Gobierno.

“Estamos expectantes y con ansiedad de volver a trabajar en el transporte después de la apertura que está anunciada para el 15”, aseveró.

Al ser consultado por lo que les informaron desde la empresa respondió que “tenemos entendido que el responsable está en conversación con el Gobierno para resolver cómo vamos a salir a trabajar en la provincia”.

“Estamos a la espera de ver lo que se resuelve. La realidad es que no hay una certeza de cómo volveríamos, pero tenemos esperanzas porque existe un canal de diálogo”, dejó en claro.

“No hay una certeza de cómo sería el regreso, pero por lo menos hay una conversación y esa es una gran esperanza para nosotros de que haya diálogo por parte de ellos y también con la gente, transmitirle a la gente la seguridad de que se va a trabajar en el transporte”, expresó.

Almirón recordó además que la pasaron mal durante la pandemia y que la esperanza de regresar reflota el ánimo de los trabajadores. “Hubo muchas cosas que transcurrieron en este tiempo de pandemia, la situación anterior que vivíamos fue difícil, pero volver a tener esta expectativa de que la empresa vuelva a trabajar es algo grande para nosotros como trabajadores del transporte, nos anima que el empresario otra vez quiera seguir en Formosa, a ponerle el pecho con la empresa Godoy para que podamos seguir trabajando los más de 100 empleados que somos”, destacó.

Al ser consultado sobre qué ocurrirá con las deudas salariales que mantiene la empresa con los trabajadores, indicó que “esa es una conversación para hablar mucho con la empresa, pero bien sabemos que si no iniciamos la fuente de trabajo se hace más difícil cobrar una deuda porque todos se sujetan en que no se recaudó, no se hizo plata y seguimos rodando en la misma situación”.

“Le transmitimos al usuario la tranquilidad de que Godoy puede empezar a trabajar y seguir en las mejores condiciones posibles”, finalizó.

