Transporte: esperan adhesión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 para disponer obligatoriedad del uso de barbijos

El ministerio de Transporte dispuso este fin de semana el uso obligatorio a partir de hoy de «elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón» para pasajeros de los servicios de transporte en todo el país, en medio de las medidas para impedir el avance del coronavirus.

En este sentido, desde la Comuna se explicó que esperan adhesión de Formosa para poner en práctica dicha medida. El Dr. José Olmedo, subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad capitalina, en comunicación con el Grupo de Medios TVO aclaró que la medida no alcanza a la ciudad de Formosa ya que «aún» no hay «adhesión». «Si bien es cierto que existe una Resolución del Ministerio de Transporte, nosotros estamos esperando la adhesión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 y en consecuencia a eso actuaremos», comentó y dejó en claro que independientemente de eso, «ya estamos analizando esta situación».

«No hay que olvidar que además de la cuestión del tapaboca, el Municipio procede a la desinfección de las unidades, hace entrega desinfectante a los trabajadores, entrega de barbijos a los conductores, etc. El trabajo sanitario no es de ahora, sino que ya datan de hace un mes -cuando comenzó esto- y vamos a continuar agregando medidas sanitarias siempre y cuando tengan un sentido efectivo en cuanto a lo que indican los especialistas», confió.