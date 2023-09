Tras suba del salario mínimo, el piso de Ganancias es $1.980.000

Luego que se oficializara que el Salario Mínimo, Vital y Móvil pasará a ser de $156.000 en diciembre tras el aumento en tres tramos, el mínimo no imponible que el Gobierno había elevado a $1.770.000 alcanzará casi los 2 millones e pesos en los últimos tres meses del año.

El aumento del salario mínimo, vital y móvil definido por el Consejo del SMVM determinó asimismo el nuevo mínimo no imponible de $ 1.980.000 que regirá para el impuesto a las Ganancias para octubre, noviembre y diciembre, mientras se debate en el Congreso la sanción de la ley que elimina la cuarta categoría del tributo.

El Gobierno oficializó a mediados de mes el incremento a partir del 1 de octubre próximo del mínimo no imponible de Ganancias equivalente a 15 salarios mínimos mensuales para el segundo semestre del período fiscal 2023, a través del decreto 473/2023.

El mismo estableció que “para el segundo semestre del período fiscal 2023, el monto de la remuneración o del haber bruto” que se toma en cuenta como mínimo no imponible de Ganancias “ascenderá a una suma mensual equivalente, conforme el monto que esté vigente el 1 de octubre de 2023, a quince salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM)”.

Así, el piso de $ 1.770.000 determinado por la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, pasará a ser de $ 1.980.000 para el último trimestre del año.