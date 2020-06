Compartir

Deberían empezar a ser más flexibles y brindar más turnos en los centros de salud ya que hay personas que nos hemos enfermado durante la cuarenta y no sabemos cuál es el diagnóstico porque ningún médico nos puede ver. Fui muchas veces a pedir turnos, pero no me los quieren dar. Se ve que están esperando que me desmaye del dolor para atenderme.