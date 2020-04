«Tuve que elegir entre pagar impuestos y alquiler o comer», dijo el propietario de un taller de motos

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Luis -propietario de un taller de motos del centro donde además venden repuestos- se refirió a cómo se encuentra trabajando luego de retomar la actividad tras ser exceptuada en el ultimo DNU del presidente Alberto Fernández, donde además se anunció la prolongación de la cuarentena hasta el 26 de abril. Indicó asimismo que debido a que no ingresaba dinero tuvo que elegir entre pagar impuestos y alquiler o comer, y eligió lo segundo.

«Yo respeté la cuarentena hasta que salió esta franja de trabajo de talleres y gomerías; estoy tratando de atender a trabajadores que realizan actividades exceptuadas porque en realidad no se especifica qué tipo de talleres», comenzó diciendo y agregó que «esto representa nuestra única entrada económica, los alquileres e impuestos no nos perdonan, y se debe cumplir pese a que no hay ningún tipo de movimiento».

Recordó el mismo que desde el día 19 de marzo cerró sus puertas, reabriendo recién el lunes pasado. «Estoy con mi hijo y un empleado trabajando», aseveró.

Consultado de cómo piensa enfrentar la situación que se vive respondió: «estamos en la cresta, a punto de partirnos en dos. Yo no pagué los impuestos, la plata que tenía para el alquiler la utilicé para comprar alimentos; creo que a la mayoría de los comerciantes que la peleamos día a día se nos complica, más adelante veremos cómo sigue todo».

«Los números no cierran, si bien ahora podemos abrir el movimiento que hay es nulo. El Estado nos puede exigir que paguemos nuestros tributos, pero de dónde sacamos. En mi caso particular vivo de la venta diaria y el que me conoce sabe que es la pura verdad. Estamos en una situación muy delicada, no le culpo a nadie, pero si me gustaría que escuchen un poco más al comerciante que cerró sus puertas. En el centro por ejemplo todo el mundo respeta el aislamiento, y me molesta que en otros lugares no lo hagan», aseveró el hombre.

«Todo lo que yo tenía para pagar impuesto y alquiler lo utilicé para comprar comida. Yo vivo al día, necesito comer», reiteró finalmente.