Un participante de Los 8 Escalones sorprendió con una anécdota: «Le choqué el auto a Messi»

Cada noche, Los 8 Escalones (El Trece) se convierte en un punto de encuentro para aquellos entusiastas del conocimiento que buscan demostrar su habilidad en una trivia de cultura general. Bajo la batuta de Guido Kaczka, los participantes enfrentan un reto intelectual que les exige responder acertijos y preguntas sobre una diversidad de temas, con el objetivo de alcanzar el premio mayor de tres millones de pesos.

El formato del programa propone una escalera de ocho peldaños, donde cada escalón superado acerca a los concursantes al codiciado premio. Este desafío no solo pone a prueba sus conocimientos, sino también su capacidad de reacción bajo presión. Para intentar matizar cada una de las contiendas, el conductor intenta hacer más llevadero el momento, indagando en la vida de cada uno de los participantes, su pasado y los deseos en caso de hacerse con el premio mayor.

Así, en la última emisión, un participante de nombre Gonzalo, compartió con el presentador y la audiencia una singular experiencia en la que estuvo involucrado Lionel Messi. Tras su presentación y consultado sobre su trabajo, aseguró: “Seguridad en casas privadas de famosos, pero en Ibiza, en España. Gente de plata, mayormente famosos”, aclaró ante las dudas de conductor.

Sobre las especificaciones de sus tareas diarias, explicó: “Estoy adentro de las casas o dando vueltas con perros de seguridad. Hago rondas por fuera de los parques, son como quintas, hay demasiado campo”. Cauto a la hora de preguntar Guido intentó igualmente saber qué tipo de celebridades allí podían encontrarse, ante lo que el participante sin dudarlo rememoró: “Una anécdota fue que le choqué el coche a Messi”

Sobre ello explicó: “Él bajaba de la quinta y le pedí un autógrafo. Lo vi bajar, sabía que estaba ahí y aproveché, nos sacamos una foto”. Sin terminar de entender la dinámica del accidente, Guido consultó sobre cómo había sido el choque, ante lo que el participante amplió: “Cuando subí, veo que frenó, entonces fui con mi coche marcha atrás, él estaba bajando de la montaña y yo subía. Él estaba con Antonella, todo”

A pesar del incidente, el participante logró conservar una foto y, de manera jocosa, mencionó que la marca del choque en su auto sirve como un tipo de “autógrafo” permanente: “Cotiza un poquito”, señaló entre risas.

La dinámica de Los 8 Escalones capturó la atención del público argentino, no solo por la magnitud del premio, sino también por la diversidad de los temas abordados, que van desde historia y geografía hasta ciencia y arte. Este enfoque integral hace del programa una ventana educativa y de entretenimiento para toda la familia. La participación de Guido Kaczka, conocido por su carisma y cercanía con los concursantes, añade un valor especial al desarrollo de cada episodio.

Así, en una de las últimas emisiones estuvo una concursante llamada Romina, quien sorprendió a Guido cuando daba detalles de su actividad profesional. “Soy carnicera y trabajo en La lechona de Palomar”, aseguró la joven. Kaczka le respondió: “Te da ganas de comer ese título, bueno al que le gusta. La participante aprovechó para invitarlo a que visitara el local.

A continuación, el conductor le preguntó qué haría con los millones en el caso de poder ganarlos. Romina comentó que usaría ese dinero para cumplir un sueño: empezar a construir su propia casa en un terreno que tienen sus padres en Palomar.

Kaczka volvió a referirse al nombre del local en la cabeza: “La carnicera, de La lechona, de Palomar, ¡es buena esa!”. Luego, quiso indagar más detalles del trabajo que realiza y la joven contestó: “Corto, atiendo, despacho los pedidos”. Guido le preguntó si utilizaba guantes para protegerse cuando manipulaba la sierra, pero la concursante le explicó que no le tocaba manejar la máquina.