Una comitiva argentina viaja a renegociar el acuerdo con el FMI

El viceministro de Economía, Sergio Rubinstein, encabezará este jueves la comitiva del equipo económico que viajará a Washington para renegociar con mayor profundidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tal como señaló el ministro Sergio Massa.

Así lo confirmaron a Télam fuentes oficiales, que indicaron que en principio viajarán Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur, para «rediscutir» el acuerdo con el FMI, dada la escasez de reservas derivadas de la peor sequía que enfrentó la Argentina en años.

En tanto, estaba por definirse la participación de Marco Lavagna, colaborador estrecho del equipo Massa en las relaciones con los organismos multilaterales y, por otro lado, desde el Banco Central confirmaron que finalmente el presidente, Miguel Pesce, no viajará, pese a los trascendidos en distintos medios.

El Gobierno confirmó que avanzará en el diálogo con el FMI para reformar el acuerdo de deuda y continuar con los desembolsos, y al mismo tiempo, el organismo multilateral señaló que las negociaciones «avanzan de manera constructiva» con el objetivo de «fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa».

Se prevé que alrededor de US$ 790 millones de importaciones que se hagan en mayo, dejen de utilizar dólares como moneda y se realicen en yuanes, según explicaron las fuentes oficiales

En medio de las tensiones en el mercado de cambios y las restricciones por las reservas, el calendario del Gobierno marca que entre este viernes y el lunes deberá abonar al FMI casi US$ 1.500 millones al Fondo, en concepto de los vencimientos del programa suscripto por Mauricio Macri, precisamente cuando los funcionarios argentinos se encuentren en Washington en plenas negociaciones.

Este eventual desbalance de dólares podría subsanarse en el corto plazo debido a que el Gobierno logró activar el swap con China, que permitirá para mayo no abonar operaciones por US$1.070 millones con aquel país, mientras que las operaciones podrán realizarse en yuanes.

El ministro de Economía ratificó «la rediscusión del programa” y analizó la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar en los últimos días como consecuencia de «rumores» y «falsos informes» que circularon en el mercado.

«Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar», afirmó Massa en su cuenta de Twitter, en referencia al comportamiento de las cotizaciones del dólar CCL y MEP.

«Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa», enfatizó.

Poco después de que el ministro se expresara por redes sociales, y de una tarde en donde el mercado de cambios para frenar la escalada de los dólares financieros, el FMI expresó que «el staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa», en lo que se interpretó como un mensaje de apoyo a las medidas que tomó Massa este martes.

