Una familia del barrio El Porvenir perdió todo en un incendio tras dejar una vela encendida

Ayer por la mañana se desató un incendio en una casa ubicada en el barrio El Porvenir y las llamas consumieron todas las pertenencias de una familia que incluso perdieron sus mascotas en el trágico hecho. «No quedó nada de nada, estamos con lo puesto», lamentó Daiana, propietaria de la vivienda, al Grupo de Medios TVO.

“Mi marido le prendió una vela al Divino Niño, me olvidé de apagarla, fuimos a la escuela y a una cuadra de acá me llama mi cuñada diciendo que se quemó toda mi casa, en un segundo», manifestó la mujer.

El incendio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana luego de que la familia saliera a realizar sus actividades diarias y pese al esfuerzo de los vecinos y de los bomberos, perdieron todas sus pertenencias, e incluso sus dos mascotas fallecieron en el lugar.

“Los vecinos empezaron a tirar agua de todos lados, de la cuneta, de sus casas y los policías ayudaron a apagar pero se quemó todo, la ropa de los chicos, mis papeles, todo lo que había adentro, no quedó nada», agregó Daiana.

Dado el siniestro, la familia se quedó únicamente con las prendas que tenían en el momento del incendio, por lo que algunos vecinos hicieron un llamado a la solidaridad para el domicilio ubicado en la manzana «N» casa «13» del mencionado barrio.

«A los dos perros siempre los dejo afuera, hoy me olvidé y también quedaron adentro. No quedó nada de nada, estamos con lo puesto, capaz vamos a la casa de mi hermana o de mi mamá”, concluyó Daiana.

