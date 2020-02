Unos 30 mil kilos de mango salieron desde Laguna Naineck hacia mercados nacionales

Compartir

Desde diciembre hasta los primeros días de febrero, unos 300 mil kilogramos de mango salieron desde Laguna Naineck hacia los mercados de Buenos Aires, Tucumán y Jujuy.

La producción de pequeños productores de la zona partió en treinta camiones en distintos viajes desde el CEDEVA (Centro de Validación y Tecnología Agropecuaria) Ceibo 13, ubicado en Naineck, establecimiento habilitado por el SENASA para el empaque del producto.

Así lo confirmó el ingeniero José Villarreal al señalar que el trabajo con los productores comenzó en noviembre cuando recibieron las primeras muestras de mango y efectuaron el correspondiente testeo. El lugar cuenta con una planta de maduración para mango y bananas, como también invernaderos.

“De acuerdo a las disposiciones del SENASA, todos los productores que saquen mango deben cumplir un protocolo de sanidad e inocuidad, certificamos el centro de empaque para darle el servicio al productor. Hay dos habilitados, espero que más adelante tengamos más, porque muchas veces la oferta de fruta es demasiada, y nos quedamos en un cuello de botella” reconoció el profesional.

Dijo actualmente hay en producción cien hectáreas de mango- tres variedades-, y agregó que “tenemos que darle apoyo al productor, para que no se le madure la fruta”.

Al explicar el trabajo que realiza el Cedeva, dijo que “una vez que se testea el mango, implementamos el proceso, tenemos dos piletones, de acuerdo a la demanda de mango que existe y de los centros de empaque. Le damos un lavado al mango con agua clorada y va hacia el empaque”.

El empaque actual es en cajas de madera o de cartón. Antes del empaque, se realiza un proceso de selección de la fruta, que es muy sensible a los golpes.

El CEDEVA ofrece durante el año asistencia técnica, capacitación, servicio de maduración de fruta de banano, entrega de plantines in vitro de banano, plantas de cítrico injertado y carambola.