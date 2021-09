URNE: Aranduroga se quedó con el clásico correntino

Compartir

En una nueva edición del clásico correntino Aranduroga venció a Taraguy por 25 a 10 en el encuentro de la segunda fecha del Oficial 2021. Es el segundo triunfo en fila para las “cebras” (ambos como visitantes).

El clásico correntino quedó en poder de Aranduroga, que venció como visitante a Taraguy por 25 a 10. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del torneo Oficial que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), se jugó en cancha del “cuervo” y al final del primer tiempo, ya ganaba la visita 7 a 3.

El triunfo “cebra” fue justificado porque a lo largo del encuentro fue superior a su rival. En el período inicial tuvo el dominio territorial y supo aprovechar las oportunidades que se les presentaron para anotar, mientras que en el complemento, cuando parecía que Taraguy podía reaccionar, apareció con tries Ignacio Romero Artaza para llegar al try y establecer una diferencia que fue indescontable.

El partido tuvo un trámite discreto, con muchas imprecisiones a la hora de controlar la pelota y falta de ritmo de competencia. Algo lógico teniendo en cuenta que en el 2020 no hubo actividad y en el presente año se jugaron pocos partidos de preparación. Por ese motivo, los encuentros del Oficial duran solo 60 minutos y, con el correr de las fechas, se analizará volver a los 80 reglamentarios. Además, el scrum sigue siendo sin empuje y se permite una mayor cantidad de cambios.

San Patricio cayó

en casa ante Regatas

San Patricio de Corrientes sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) al caer en su estadio ante Regatas Resistencia por 36 a 19.

La segunda fecha del Torneo Oficial de la URNE marcó el regreso del rugby a la ciudad de Corrientes después de casi 4 meses (112 días). La vuelta se dio en la cancha de San Patricio a la vera de la ruta 12, pero fue con saldo negativo para el dueño de casa, que cayó si atenuantes ante Regatas Resistencia por 36 a 19.

En otra jornada que no contó con la presencia de público en el estadio, y que fue reducido en tiempo, debido a que la URNE propuso iniciar el certamen con sólo 60 minutos de juego, es decir dos tiempos de 30 minutos cada uno, para evitar lesiones en los jugadores que llevaban un párate bastante prolongado de cuatro meses.

Recordemos que el elenco “rojinegro” venía de una dura derrota como visitante ante Curne de Resistencia por un aplastante 53 a 0, por lo que este sábado fue en busca de la recuperación, pero volvió a ser superado por el rival, en esta caso Regatas Resistencia, que logró imponer su juego para adueñarse del cotejo por 36 a 19.

En otros resultados registrados en esta segunda fecha, fueron: Taraguy 10 – 25 Aranduroga y CURNE 40 – 8 Sixty. Las posiciones actuales, quedaron así: 1° CURNE con 10 puntos, 2° Aranduroga suma 8, 3° Regatas Resistencia con 5, 4° Sixty con 4, 5° Taraguy suma 1 y 6° San Patricio sin puntos.

