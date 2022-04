UTA Formosa adhirió al paro de colectivo para el martes 26 de abril que se extenderá por 48 horas

Compartir

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) – Formosa anunció la adhesión al paró de 48 horas del Transporte de Urbano de Pasajeros «Crucero del Sur» para el martes 26 de abril en reclamo del aumento salarial para los trabajadores del interior del país.

«La medida de fuerza comenzará a las 0 horas del martes 26 de abril y se extenderá hasta las 23.59 del miércoles 27, por tal motivo no habrá transporte urbano de pasajeros. Eso se normalizaría recién el día jueves», sostuvieron desde el gremio que representa a los choferes del transporte urbano.

El gremio que representa a los choferes del transporte urbano, mediante un comunicado de prensa dio a conocer la medida de fuerza que fue convocada para el martes y miércoles de la semana que viene.

«Ponemos en conocimiento de los Trabajadores, las Autoridades y la opinión pública en general, que hemos agotado todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país», explicó la entidad en el comunicado.

Asimismo, en el texto difundido, la UTA dijo: «Queremos dejar expresado que el Estado Nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial».

«Se les ha pedido a las autoridades del Comité Federal del Transporte su necesaria participación, compromiso y aportes, para un sistema del que son nada menos que los titulares únicos y primeros, pese a lo cual, se han desentendido, sin asumir su rol, razón por la cual les responsabilizamos de todas las consecuencias derivadas de las medidas de acción gremial a disponerse».

«Bajo la regla de “igual remuneración por igual trabajo” no vamos a permitir salarios por debajo de la inflación, ni haberes inferiores en el interior, a los de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires. Por eso hemos resuelto un paro actividades por 48 horas para todos los Trabajadores del Transporte de Pasajeros de Corta y Media distancia del Interior del País, a partir de las 00 horas del martes 26 de los corrientes».

