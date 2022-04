El Movimiento Independiente Justicia y Dignidad construirá una universidad popular en Formosa

Compartir

Finalmente, la Municipalidad de Formosa otorgó un terreno al Movimiento Independiente Justicia y Dignidad (MIJD) para la construcción de una universidad popular para el dictado de carreras con títulos de validez nacional.

El plazo de construcción de la obra es de 2 años y para la firma del convenio se hizo presente el dirigente Raúl Castells quien señaló al Grupo de Medios TVO que «va a quedar para las generaciones venideras una unidad educativa al servicio para la sociedad formoseña y sus jóvenes».

«Los compañeros de nuestro movimiento en Formosa venían haciendo los trámites por un terreno para la Universidad Popular del MIJD porque hoy se están dando los cursos en distintos barrios de la capital y localidades del interior, pero no hay un edificio propio. A la gestión que se ha hecho queremos agradecerle al intendente Jorge Jofré y al Dr. Luque, quienes en el día de hoy nos han confirmado la entrega de un terreno de 10 por 30 metros y dos años de plazo para hacer el edificio, valoramos ese gesto», manifestó el dirigente social.

De esta forma, Raúl Castells, quien se ha manifestado en numerosas oportunidades contra el gobierno de Gildo Insfrán, se mostró agradecido por la cesión del terreno, cuya ubicación aún desconocen, para el movimiento que tiene una fuerte presencia en la provincia.

«Es para toda la comunidad porque nosotros no estamos de acuerdo que se lucre con la educación, lo que hacemos es de carácter gratuito. Se va a cumplimentar con todas las cosas, va a quedar para las generaciones venideras, una unidad educativa al servicio para la sociedad formoseña y sus jóvenes», añadió al respecto.

En la institución que construirá el movimiento social se dictarán cursos de salud, enfermería y oficios para una mayor inclusión laboral de jóvenes formoseños ya que «para los jóvenes hoy, sin formación no hay posibilidades».

«Nosotros no queremos un país de jóvenes pidiéndole al Estado una bolsita de alimentos o un plan social, no queremos. No estoy contento con que tengamos 1.514 comedores y merenderos en toda Argentina con 82.000 chicos y adultos, a mi no me da felicidad, no me da alegría, no me siento orgulloso de eso porque lo que está reflejando es el hambre y la miseria que hay», concluyó el dirigente.

