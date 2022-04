Coronavirus: aplican cuarta dosis a mayores de 50 años en los 55 vacunatorios fijos habilitados en la provincia

Compartir

La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología de la provincia, se refirió tanto a la campaña de vacunación contra el COVID-19, dentro de la cual se está aplicando la cuarta dosis en Formosa a grupos determinados de la población, como así también a la vacuna antigripal.

En primer lugar, informó que, en el caso de la cuarta dosis contra el coronavirus, “ya se habilitó en la provincia para todas las personas mayores de 50 años con cualquier esquema de vacunación”.

Es decir, indistintamente a la vacuna con la que se hayan inmunizado en la primera, segunda y tercera dosis. De manera que “esas personas son las que están en condiciones de recibirla como segundo refuerzo en este momento”, pero aclaró: “Siempre y cuando hayan pasado como mínimo cuatro meses desde la aplicación de la tercera dosis”.

De esa forma, se agrega dicha franja poblacional a los cuatro grupos que ya estaban comprendidos en la campaña: el personal de salud, viajeros, mayores de 50 años que tengan primera y segunda dosis de Sinopharm, y 12 años en adelante con una enfermedad inmunosupresora.

Ello se realiza en los vacunatorios fijos y permanentes que están distribuidos en toda la provincia que son en total 55, entre centros de salud y hospitales, y en la ciudad capital además el Galpón “C” del Paseo Costanero, precisó.

Antigripal

Por otro lado, en cuanto a la vacuna antigripal, dijo que es obligatoria por calendario nacional. Por lo tanto, ésta se la aplica al personal de salud, pediátricos (niños de seis meses a tres años), embarazas y puérperas, agregándose otro grupo más: “Los mayores de 65 años que tengan como factor de riesgo una enfermedad inmunosupresora”, confirmó la doctora Rodríguez.

Y aclaró: “En el caso de estar en alguno de los grupos habilitados para recibir la cuarta vacuna contra el COVID-19 y la antigripal, ambas pueden ser aplicadas en el mismo momento, cada una en un brazo distinto”.

En otro tramo de la entrevista con AGENFOR, como titular de Epidemiología de la cartera de salud de la provincia, evaluó que “si bien la situación epidemiológica respecto al coronavirus es muy buena, no tenemos que relajarnos porque entramos en la época invernal donde aumentan todas las enfermedades respiratorias”, hizo notar.

En el caso de la gripe recordó: “Es causada por un virus que es la Influenza, que son dos el A y el B; generalmente es un virus que circula durante todo el año en la Argentina y en Formosa, aunque en gran medida con casos esporádicos”.

Leve descenso

Sin embargo, alertó aquí que “este año, tuvimos un aumento inusitado y a su vez no esperado para la época que fue mediados de febrero-marzo y ahora seguimos con un importante número de casos. Pero, ya no estamos en el pico como hace dos semanas atrás, sino que empezando a ver un leve descenso”, pormenorizó.

Aunque acotó que todavía “no sabemos hasta dónde va a descender, ya que justamente se está iniciando la época de las enfermedades respiratorias”, no obstante ello, apreció que en la provincia los casos de gripe “están bajo control”.

Además, subrayó: “No tuvimos que lamentar muertes ni tampoco gran cantidad de personas internadas”.

Barbijo obligatorio

De todas maneras, Rodríguez reflexionó diciendo que “como está circulando tanto la gripe como el COVID-19, es de suma importancia mantener las medidas sanitarias, como por ejemplo, seguir utilizando el barbijo, el cual sigue siendo de carácter obligatorio en lugares cerrados”.

En cambio, “si uno se encuentra en un lugar abierto donde no hay una gran cantidad de personas, no es obligatorio tenerlo”.

Esto es en razón de que “previene tanto el coronavirus como así también la gripe y cualquiera de las otras enfermedades respiratorias que se transmiten de la misma forma”, fundamentó para finalizar.

