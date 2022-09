Utilización de capacidad instalada de la industria aumentó a 67,6%

Compartir

La utilización de la capacidad instalada de la industria fue en julio del 67,6%, con un crecimiento de 3,5 puntos porcentuales respecto al 64,1% de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En lo que respecta al cotejo intermensual, el uso de máquinas y herramientas en el sector fabril se ubicó en julio por debajo del 69,1% de junio pasado. La mejora en el cotejo interanual se corresponde con la suba del 5,1% que marcó el nivel de actividad industrial en julio en relación con igual mes del año pasado, mientras que frente a junio reflejó un descenso de 1,2%.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron Industrias metálicas básicas, con el 81,5%; fabricación de papel y cartón, 81,4%; minerales no metálicos, 81,1%; refinación del petróleo, 78,3%; y sustancias y productos químicos, 68,9%.

Por su parte, los sectores que se ubicaron por debajo del nivel general fueron productos del tabaco, 65,1%; Edición e impresión, 64,1%; Textiles, 63,8%; Alimentos y bebidas, 63,6%; Metalmecánica, 63,2%; industria Automotriz, 54 %; y elementos de Caucho y plástico, 53,8%.

En julio de 2022, respecto al mismo mes de 2021, las principales incidencias positivas se observaron en la industria metalmecánica que registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 63,2%, frente al 54,8% del mismo mes del año anterior “a partir e una mayor fabricación de maquinaria agrícola y de aparatos de uso doméstico”, destacó el Indec. También la industria automotriz evidenció en julio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 54 %, superior al 41,1% de julio de 2021 “relacionado a una mayor cantidad de unidades fabricadas”.

En tanto, la refinación del petróleo mostró un nivel de utilización del 78,3%, superior al 72,1% del año pasado a partir de un mayor nivel de procesamiento.

A estos se le sumaron la elaboración de productos minerales no metálicos, con un uso del 81,1%, superior al 77,2% del mismo mes de 2021 “fundamentalmente, de una mayor elaboración de cemento y de vidrio”, destacó el Indec.

Según el informe del Indec, en julio quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera relevadas presentaron subas en el cotejo interanual.

En orden de su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos en “Maquinaria y equipo”, con una mejora de 21,1%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 15,6%.

Le siguieron, “Industrias metálicas básicas”, 4,9%; “Productos de caucho y plástico”, 6,8%; “Refinación del petróleo”, 8,7%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 6,6%; “Productos minerales no metálicos”, 5,3%;

También presentaron subas “Alimentos y bebidas”, 0,8%; “Sustancias y productos químicos”, 1,4%; “Productos de metal”, 4,0%; “Madera, papel, edición e impresión”, 1,7%; y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,7%.

En tanto, la actividad del rubro “Textil” no mostró cambios respecto a julio de 2021. El indicador de la Utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas.

Para su cálculo, el Indec tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada a partir de criterios técnicos como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, el empleo del máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento de dicha capacidad.

