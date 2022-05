Compartir

Linkedin Print

El pedido fue acompañado por referentes del Polo Obrero y precisó de una mayor presencia de personal de salud, médicos y enfermeros para la localidad que se ubica sobre la RN 86.

Un grupo de vecinos de la Colonia Portón Negro, jurisdicción de Misión Tacaagle, ubicada sobre la Ruta Nacional N°86 se acercó hasta la capital y se manifestó frente al Ministerio de Desarrollo Humano pidiendo por una mayor asistencia de salud. «No tenemos médico», aseguró Luis Chornomores, vecino de la localidad de Portón Negro.

Luis, una de las personas que hizo el pedido, dijo al Grupo de Medios TVO, que “somos de una colonia pequeña que está sobre la Ruta Nacional 86 km 1402, presentamos un petitorio dirigido al ministro Aníbal Gómez porque no tenemos médicos, tenemos un solo enfermero en la salita que atiende de 8 a 11 horas, y los sábados, domingo o feriados no tenemos nada”.

«Somos aproximadamente 1400 pobladores, hay muchos niños, ancianos, gente con discapacidad, en caso de que necesitemos atención médica de urgencia no la tenemos», agregó.

Comentó también que “tampoco tenemos medios de transporte, si pasa una urgencia no tenemos cómo movernos y el hospital más cercano está a 20 kilómetros, en caso de accidentes no tenemos soluciones al momento. Es una colonia chiquita que depende de Tacaaglé pero también carecen de médicos; necesitamos ir allá para poder hacernos atender y nos encontramos con que ellos también están carentes de personal”, manifestó Luis.

La protesta y el petitorio fue acompañado por referentes y miembros del Polo Obrero y desde la cartera de salud provincial respondieron que a la brevedad obtendrían una respuesta.

“El pedido es que haya un médico permanente, no uno solo. Necesitamos medicamentos que no tenemos, instrumentos quirúrgicos, porque a veces hay una urgencia por algo y no hay ni siquiera para coser una herida; todo eso hace que hoy estemos acá pidiendo con la ayuda del Polo Obrero” concluyó el hombre.

Compartir

Linkedin Print