Viviana Canosa defendió a su ex marido, Alejandro Borensztein, en su conflicto con Marcelo Tinelli

En el medio de una entrevista con el diputado Eduardo Valdés, la conductora de “Nada Personal” habló de los editoriales que escribe el periodista, y en los cuales se refirió al conductor. “Lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiar”, consideró.

“Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta”. Marcelo Tinelli manifestó su descontento con el periodista Alejandro Borensztein, quien escribe semanalmente una columna en el diario Clarín, en las cuales se refirió al viaje del conductor a Esquel con su familia horas antes de que se decretara la cuarentena obligatoria el 19 de marzo.

En diálogo con Luis Novaresio en su programa de AM La Red, el conductor de ShowMatch se quejó de los insultos que recibió por parte del periodista, quien incluso usó una figura: darle a Tinelli “el premio al pelotudo del año”, en aquellos textos en los cuales hablaba de quienes incumplían el aislamiento decretado por el Gobierno.

El lunes por la noche, horas después del reportaje de Novaresio, Viviana Canosa se refirió al tema y salió en defensa de su ex marido, de quien se separó en agosto de 2019 y con quien tuvo a su hija Martina, de seis años. Fue en el marco de la entrevista que le realizó al diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Eduardo Valdés en Nada Personal, el ciclo que conduce por la pantalla de El Nueve.

Cuando la conductora estaba a punto de despedirlo, Valdés realizó un comentario sobre Borensztein que Canosa no pasó por alto. “Qué boca sucia tu ex marido…”, le dijo el referente kirchnerista. “¿Por qué le dijo pelotudo a Tinelli?”, respondió la conductora. “Tres veces. ¿No estuvo reiterativo?”, continuó el invitado. Entonces, la periodista aseveró: “¿A usted le parece? Es mi ex marido. Ya no puedo hablar de él. Sé que lo que hace lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiar. De verdad se lo digo».

«Puedo no compartir con Alejandro Borensztein muchas cosas, pero tiene el culo muy limpio y otros no pueden decir lo mismo. Y de eso estoy orgullosa”, completo Viviana Canosa, antes de -ahora sí- despedir a Valdés.

Hace unas semanas, al día siguiente de que Tinelli viajara a Esquel, la periodista había repudiado la actitud del también presidente de San Lorenzo. «Lo que está haciendo es una vergüenza. He leído editoriales de periodistas que culpan al tipo que va a Pinamar, a Gesell, a su casa de fin de semana, pero no tienen huevos para decir lo que está haciendo Marcelo como dirigente, que está en la mesa del hambre, que dijo que Cristina (Kirchner) tenía el boleto picado, y está con el Gobierno de Alberto, y me alegro, pero que hable del hambre, de la pobreza, de los wichís, que de repente se acordó de lo que está pasando en Argentina, esto que está pasando ahora… La verdad es que a mí me indignó”, consideró aquella vez, en diálogo con Jorge Rial en Intrusos.