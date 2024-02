«Volvimos a trabajar con la incertidumbre de los salarios y la quita de derechos»

Así lo indicó el secretario gremial de Voz Docente, Manuel Pereira, en contacto con Grupo de Medios TVO quien al mismo tiempo expresó que considera que la quita del FONID corresponde a una represalia a los Gobernadores.

Pereira comenzó diciendo, “hoy (por ayer) los docentes nos hemos presentado en nuestras instituciones con la incertidumbre de lo que sucederá con las paritarias docentes, teniendo en cuenta que el año pasado en esta época, ya había convocatorias para dar esta discusión y debemos decir que lamentablemente no se ha realizado la misma sino que también y adicionalmente por los medios de comunicación nos hemos enterado de que el Gobierno Nacional no quiere enviar los fondos para el Incentivo Docente (FONID)”.

Y agregó “esto va a repercutir en los magros salarios que tenemos los docentes en la provincia”.

En relación a que es el FONID, señaló que este es un derecho ganado tras 200 días de protesta en la famosa Carpa Blanca, en el gobierno de Carlos Menem. Esto se ha logrado por la Ley 26.075, dicha ley recién tuvo cumplimiento en el año 2008 y a partir de allí salen las negociaciones con los gremios nacionales.

Allí se tomó la decisión de que este incentivo docente, se acuerde por dos años o uno, es decir que se vencía el plazo y se renovaba de manera inmediata. Debemos decir que este año se cumple el plazo otorgado, este debe ser renovado en paritarios, pero al no haber, el Gobierno no quiere renovar la partida de este incentivo.

Asimismo, explicó que los gremios han solicitado la convocatoria a paritarias o de lo contrario habrá un acto de protesta a nivel nacional.

Explicó que los docentes creen que esta quita corresponde a represalias a algunos gobernadores, “tenemos entendido que esto se iba a renovar”.