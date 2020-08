Compartir

Me da risa cuando dicen que el regreso a las aulas en escuelas rurales de Formosa es “emotivo” cuando lo peor que les puede pasar a estos niños es volver en esta pandemia. Se supone que van al jardín para aprender a compartir, para jugar y aprender lo básico pero con esto que deben estar lejos y no tocar nada no encuentro lo emotivo ni emocionante, es más, me da tristeza.