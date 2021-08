Vuelta del transporte interprovincial: “Hay que negociar todo con la provincia”, sostuvo Mendoza de la UTA

Compartir

Luego del anuncio que el 15 vuelve el servicio de transporte interprovincial, Diego Mendoza, secretario general de la UTA Formosa, se refirió a la situación manifestada por las empresas.



“Godoy manifestó que querían seguir en la provincia, pero la provincia es quien tiene que decir si es que van a seguir trabajando con el grupo Flecha Bus o no”, asintió y agregó que “la empresa que venga tiene que arreglar un tema económico con la provincia”.



“Ojalá lleguen a un entendimiento y puedan arrancar de la mejor manera ya sea Godoy u otra empresa, pero que por lo menos tengamos una estabilidad de acá en adelante”, dijo.

Agregó que “si Godoy no tienen un respaldo del Grupo Flecha Bus no va a salir, pero yo pienso que más allá de un respaldo tiene que haber un entendimiento con la provincia”.

Por otro lado, en cuanto a Puerto Tirol sostuvo que “tiene unidades en condiciones para salir, pero si no tiene un entendimiento con la provincia difícilmente pase eso”.

