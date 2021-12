«Wado» de Pedro sobre el consenso fiscal: «Devuelve autonomía a las provincias»

Compartir

El ministro del Interior Eduardo «Wado» de Pedro destacó que la firma del Consenso Fiscal para el 2022 que hoy encabezará el presidente Alberto Fernández «devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio».

Wado de Pedro, en un mensaje publicado en sus redes sociales, reafirmó que junto con al jefe de Gabinete de ministros Juan Manzur y tal como lo solicitó el presidente Alberto Fernández, «siempre trabajamos con las provincias en acuerdos, atendiendo la diversidad y las necesidades de nuestro extenso país con una mirada federal. Por tercer año consecutivo vamos a firmar el Consenso Fiscal con todos los distritos a excepción de CABA».

El ministro señaló que el Consenso Fiscal «devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio».

En ese sentido, el titular de Interior sostuvo que «es momento de generar políticas pensando en una Argentina con más industria, empleo y crecimiento».

El acto de firma se llevará a cabo a las 17 en Casa de Gobierno, con gobernadores, gobernadoras y representantes de todas las provincias del país, junto al Presidente, el Jefe de Gabinete Juan Manzur y De Pedro.

Por su parte la secretaria de Provincias de Interior, Silvina Batakis, quien llevó adelante el diálogo con las provincias explicó que el Consenso «tiene que ver con el que se firmó en el año 2017 en donde se estipulaban muchas cláusulas con las que los gobernadores no estaban de acuerdo. Entonces, en el 2019, cuando nosotros recién habíamos asumido tuvimos conversaciones con todas las provincias y se empezó a corregir desde el consenso»

En declaraciones a Radio 10, Batkis señaló que el nuevo acuerdo » no implica suba de impuestos, sino que devuelve autonomía política a las provincias».

«Recordemos que Argentina es un país federal. Lo que la gestión anterior había hecho, de algún modo, era reducir esa autonomía política que tienen las provincias que son originarias. Nosotros estamos realmente construyendo un país federal en donde cada una de las provincias pueda tomar sus propias decisiones pero nosotros establecemos los límites máximos para todas las jurisdicciones».

Agregó que «después cada provincia puede decir ‘yo de esta alícuota aplico la mitad’ pero básicamente es armonizar, no es que las provincias van a aumentar los tributos».

Respecto a la ausencia del gobierno de la Ciudad, indicó: «Aumentaron impuestos un 52% para 2022, para todos los porteños y porteñas».

Agregó: «Estamos diciendo ‘firmemos algo que le dé estabilidad jurídica al sector empresario y a los contribuyentes’, algo completamente descuidado por el macrismo en la gestión anterior, cuando se tomaron deudas a corto plazo con tasas de interés altísimas, que generaron desconfianza y fuga de capitales».

