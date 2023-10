Wanda Nara volvió a la Argentina para reencontrarse con su hijo mayor: «Llegó mamá»

Wanda Nara llegó este viernes por la mañana a Buenos Aires en un vuelo proveniente desde Roma (Italia), en donde estuvo los últimos días cumpliendo con compromisos laborales: firmó contrato para ser figura del reality Ballando con le stelle, la versión italiana del Bailando, el ciclo que en la Argentina conduce Marcelo Tinelli.

La empresaria regresó al país luego de poco más de dos meses. Se había ido a fines de julio en un vuelo privado junto a Mauro Icardi y cuatro de sus cinco hijos -Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella- a Estambul (Turquía) ya que el futbolista firmó su continuidad en el club Galatasaray. Allí, se instaló junto a su familia y sus hijos retomaron las clases en el colegio internacional al que asisten.

En tanto, Valentino -su hijo mayor, fruto de su matrimonio anterior con Maxi López- se quedó en Buenos Aires ya que está jugando en la Novena División de River Plate y estaba disputando un torneo. Es por eso que ahora la empresaria decidió viajar para visitarlo. “Llegó mamá”, escribió junto a una selfie en la que el adolescente le está dando un beso.

Si bien Wanda está a acostumbrada a compartir su día a día en sus redes sociales, de un tiempo a esta parte decidió anunciar determinadas situaciones una vez que sucedieron. Por caso, en sus Historias de las últimas horas había mostrado los diferentes looks que usó para realizar la foto oficial del reality que hará en Italia, y este viernes, sin previa mención alguna, sorprendió al pasear una selfie desde la cabina de la primera clase de un avión. Allí, agregó la bandera de argentina y colocó su ubicación: Buenos Aires, Capital Federal.

No hizo falta nada más para saber que la modelo había aterrizado en el país para reencontrarse con Valentino y con el resto de su familia. También está su hermana Zaira -con quien estuvo la semana pasada en Estambul, cuando fue de visita antes de que ella se vaya a Roma- y su madre, Nora Colosimo, quien celebró en su redes sociales la llegada de su hija mayor: “Habrá señales”, escribió la mujer y posteó la imagen de un mate con su nombre en una foto en la que de fondo se veía el aeropuerto internacional de Ezeiza, dejando entrever que ella misma fue a buscarla cuando aterrizó este viernes por la mañana.

“Llegué”, indicó Wanda sobre el posteo de su madre, y lo compartió con sus casi 17 millones de seguidores de Instagram.

Días atrás, Wanda Nara había anunciado su incorporación a la versión italiana del Bailando a través de un video que publicó en su Instagram. “¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí. Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”, aseguró la conductora que tendrá de partenaire al bailarín napolitano Pasquale La Rocca que ganó cuatro ediciones anteriores del reality.

Luego de comunicar su vuelta al trabajo, Wanda también se refirió a su salud ya que antes de viajar a Estambul había estado internada realizándose estudios e inició un tratamiento en Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre. Así las cosas, días atrás, publicó una selfie que se tomó mientras una profesional le hacía una extracción de sangre en Turquía. “Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”, escribió sobre la imagen.

Y agregó: “Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises”, sostuvo reflexiva y cerró con entusiasmo: “Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”, concluyó Wanda Nara, que hasta el momento eligió no revelar su diagnóstico.