Yategate: Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola

El ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde pidió al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak apartar al fiscal federal Sergio Mola de la causa en que se lo investiga por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En un escrito, Mola rechazó la recusación y planteó que el magistrado a cargo del expediente debe rechazarla por «falta de razones» que motiven la recusación. Además, Mola marcó que no existen motivos legales para apartarlo de la intervención en este proceso.

“La recusación intentada por el defensor, debe ser rechazada, ya que no poseo ni enemistad, ni animadversión, ni relación alguna con su defendido que pueda afectar mi actuación como Fiscal en este proceso”, escribió Mola.

“Se advierte de la sola lectura del escrito del defensor que sus afirmaciones son infundadas, que algunas de ellas obedecen a prejuicios personales del presentante, y otras, a inexactitudes, falta de información o mala lectura de las constancias de la causa”, agregó el fiscal que investiga al ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, a su novia Sofia Clerici y a su ex esposa Jesica Cirio.

El abogado de Insaurralde, escribió Mola, “continúa afirmando que interpongo intereses personales y ajenos. Afirmación que va deslizando gratuitamente y sin fundamento alguno”.

“En contrario de lo que auto postula el presentante, que los motivos son inexistentes, erróneos y/o baladíes”, agregó.

El segundo motivo de la recusación de Insaurralde “resulta francamente impertinente. Pretende fundar la supuesta enemistad con su defendido, cuestionando la recusación del juez Federico Villena que el suscripto realizó al día siguiente de tomar intervención en la causa”.

El tercer motivo “directamente es una canallada, sugiere que el suscripto aportó a la prensa información que había obtenido la propia fiscalía. Y digo que es una canallada, porque inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al Sr. Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones en el marco de lo dispuesto en el art. 204 del Código Procesal Penal de la Nación”, es decir en reserva.

El cuarto motivo trata de “una cuestión completamente ajena al proceso, que por tal motivo no debe ser objeto de consideración alguna. Este se refiere que la información fue capitalizada por la fuerza política opositora contraria al espacio político que integra su defendido”, en alusión a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

“Al quinto motivo ya me cuesta encontrarle calificativos. Asocia la premura persecutoria del suscripto con los tiempos de elecciones generales en curso. Que la inexplicable difusión de la información obtenida por el suscripto hizo virar el eje de las proclamas de la candidata Sra. Bullrich hacia el llamado “yategate””, subrayó Mola.

El séptimo motivo es “atribuirme (falsamente) la difusión de las fotografías del dinero secuestrado en el allanamiento del domicilio de Sofía Clérici, con títulos en los medios que abonaban en beneficio del espacio político de la candidata Bullrich”.