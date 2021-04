Zárate responsabilizó al gobierno por los carteles contra la oposición: “Culpan a otros de sus errores”

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Osvaldo Zárate (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO responsabilizó al gobierno de Formosa de ser autor de la cartelería con la que amaneció ayer por la mañana la ciudad en contra de dirigentes opositores como culpables de la expansión de los casos de coronavirus en la provincia, hecho que sucede por tercera vez.

“El gobierno en vez de destinar esa plata en comprar más respiradores, destina a través de no sabemos qué Ministerio, dinero para carteles que son carísimos junto con volantes, propagandas agresivas en los medios del Estado, en una amplia red social donde fustiga de manera permanente a dirigentes opositores, hace poco a Buryaile le han dicho de todo, incluso asesino, a Naidenoff también lo acusan de ser propagador del virus, el gobierno utiliza todo lo que tiene a su alcance para culpar a otros de sus propios errores en vez de hacerse cargo de su pésima política sanitaria donde para frenar el virus violó derechos humanos, encarceló a gente de manera indebida, la metió en lugares que son horribles, reprimió a jóvenes, a comerciantes, mujeres, trabajadores dejándonos en una situación muy complicada donde toda la comunidad internacional y la Argentina se pronunció en contra de las políticas sanitarias del gobernador Insfrán, sin embargo siguen su postura de agresión a los dirigentes de la oposición culpándolos de todo este tipo de cosas que nada tienen que ver con lo que ocurrió”, expresó el funcionario.

“Creo que el gobierno en vez de asumir los errores y llamar a un diálogo con todos los sectores y conversar con los que están afectados como comerciantes, emprendedores, el sector privado en general, lo que utiliza es la crítica a periodistas, comerciantes, a todos aquellos que osan decir de que la política sanitaria fue mala o pésima, esta segunda ola está llegando a todo el país y la cepa de Manaos entró por Clorinda porque la frontera es un colador, está abierta para el contrabando pero no para que los clorindenses puedan desplazarse en otro lugar de la provincia”, aseveró.

Asimismo recordó que “el gobierno trajo el primer contagio a Formosa y la oposición no es culpable de que en el Juan Pablo II se hayan contagiado jóvenes que estaban aislados, ellos aislaron gente sana con gente con coronavirus, fue una mala estrategia en los lugares de centros de aislamiento, independientemente de eso no supieron administrar la pandemia, Formosa tuvo casi 10 meses de ASPO, y el sistema de salud no está par atender, sigue como la única salida el encierro, su tuviéramos centros de salud adecuados, las camas de terapia intensiva en condición normal es otra cosa, hoy la dicotomía que existe entre economía o salud o libertad ya está discutida, y la nación inclusive plantea soluciones que nada tienen que ver como las que plantea Insfrán, imagínense si la estrategia sanitaria de ellos fue un éxito porqué no la implementaron en todo el país”.

Zárate aseveró además que “si están los carteles es porque evidentemente hicimos bien nuestra tarea, no les alcanza con los canales que son un pasquín del gobierno, también tiene que salir a la calle, cosa que han perdido, ellos dicen que ganan las calles con carteles, pero lo que tienen que hacer es ganar la calle con los vecinos que protestan y nosotros vamos a segur en las protestas, las vamos a acompañar aún a costa de que varios dirigentes de nuestro espacio tengan contagio de covid. Esto es lo que no entienden, ellos están encerrados como funcionarios cobrando todos los meses pero la gente está encerrada y la pasa mal, el sector privado que sostiene la pequeña economía formoseña no da más, pretenden destruir el sector privado y quedarse con los únicos hacedores de Formosa”.

Para finalizar responsabilizó a un funcionario del gobierno como “ideólogo” de los carteles. “No tengo dudas de que por orden de Insfrán ejecuta estas políticas de poner carteles, repartir volantes, meten la mano en los bolsillos del gobierno por eso hacen este tipo de propaganda. Los formoseños vamos a tener la oportunidad en este año electoral de cambiar esto, a mí me gustaría que el gobierno si tantas ganas tiene de elecciones que las adelante y vamos a vernos las caras, quién las gana y cuál es el castigo que van a imponer a todos estos personajes que reprimieron, que balearon a nuestros jóvenes y encarcelaron a cientos de ellos en centros de aislamiento sin derecho y sin la posibilidad de hacer reclamos, sin médicos, con policías como custodios”.

Compartir

Linkedin Print