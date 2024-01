24 E: Gremios y organizaciones sociales se movilizarán hoy en la jornada de lucha

Días atrás en el edificio de la Delegación Formosa de la Confederación General del Trabajo (CGT) se congregaron diferentes gremios locales ante el paro general nacional previsto para hoy 24 de enero en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus.

Si bien la concentración se realizará frente al Congreso de la Nación, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, también tendrá impacto en todo el país con protestas y marchas.

Al respecto, el secretario general de la CGT-Formosa, Hilario Martínez, destacó que en el encuentro realizado el lunes 22 “estuvo presente prácticamente el 90% del arco sindical de la provincia, asociaciones intermedias y federaciones de mutuales”.

En ese contexto, aseguraron que “pasaron la invitación también a todos los sectores y partidos políticos de Formosa para participar del paro y la movilización que se va a llevar a cabo el 24 del corriente mes”.

Precisó que en el caso de Formosa “se va a centrar en la Plaza San Martín de la ciudad capital a partir de las 18 horas”.

En ese sentido, sobre el Gobierno nacional de Javier Milei fue contundente: “Paralizó todas las obras, pero va por todo, no solamente por el sector de la construcción”, ya que “si se aprueba la Ley Ómnibus esto va para todos los sectores y todo el mundo va a terminar perdiendo”.

“Nadie escapa a este proyecto político trasnochado de Milei, donde quiere eliminar todo y dejar únicamente a las grandes empresas para que sigan siendo las privilegiadas de él y de (Mauricio) Macri, para que se sigan llenando de plata en desmedro de la población, con el hambre y la pobreza del pueblo argentino”, fustigó.

Por su parte, el secretario general del sindicato de trabajadores viales, Carlos Salinas, manifestó que “cada gremio se va a organizar para marchar hacia la Plaza San Martín y hemos convocado también a todas las agrupaciones políticas y sociales para que participen porque no sólo los trabajadores somos los perjudicados por este Gobierno nacional, sino toda la rama social, política y trabajadora”.

Y avanzó diciendo que “la idea es concentrar la mayor cantidad (de gente) posible en la plaza para demostrarle a este Gobierno nacional que está afectando a las familias de todos los trabajadores”.

A su turno, Marta Galeano, presidenta de la Federación de Asociaciones Mutuales, dijo que “siempre tuvimos preocupación” ante el nuevo Gobierno nacional, porque “la propuesta de él (Milei) era ir con todo, lo que no pensamos que era tanto”.

“Desde el momento del DNU, que no es un Decreto de Necesidad y Urgencia porque todo lo que abarca va de un extremo al otro. No es urgente, pero llega a todas las áreas y sectores del Estado”, rechazó contundente y reprobó que “de entrada había dicho que iba a ir contra la casta, cuando en verdad fue contra la gente que más necesita”.

De modo que “estamos muy preocupados y por eso nos ocupamos, así que queremos invitar a la ciudadanía a la convocatoria. Tenemos que estar todos más unidos que nunca”, cerró.

Comunicado del Gremio

Docente Autoconvocados

El Gremio de los Docentes Autoconvocados también convoca para hoy, a la Jornada Nacional y en ese marco a marchar hacia Casa de Gobierno a las 9 horas desde Plaza San Martín. Así lo indicaron a través de un comunicado de prensa, indicaron también que en horas de la tarde se movilizarán junto a la CGT y demás gremios.

Entre los reclamos que lleva adelante, la entidad se encuentra que el salario no se modificó desde septiembre, que se sufre el impacto de devaluaciones que llevaron a licuar los porcentajes que dio Insfrán y los pisos salariales de las Paritarias Nacionales, que el piso salarial docente Formosa es de 250.000 pesos y la cifra que da el Indec para no ser pobre es de 495.798 a diciembre 2023.

“Por ello decimos que es necesario y urgente un salario inicial igual a la Canasta Básica que supera los 400.000 en diciembre”, acotaron.

Indicaron también, “necesitamos actualización mensual por inflación y cláusula gatillo e incorporación al básico de las sumas no remunerativas que hoy superan el 50 % del salario inicial. Pues de los 250.000, el básico es de 89.000. Eso pone en situación de precariedad extrema el salario docente, pues dependemos de sumas que envía Nación y que completa la Provincia”.

“Porqué nos empobrecemos y endeudamos día a día. marchamos a Casa de Gobierno a llevar ese reclamo y la petición que los Legisladores que responden al Gobierno de la provincia rechacen el DNU y la Ley Ómnibus”, acotaron

“Convencidos, además, que es necesario poblar las calles y plazas de Argentina contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y la Ley Ómnibus que nos afectará a todxs lxs trabajadorxs pues se busca modificar más de 300 leyes y pisotear más de un siglo de derechos conquistados por la clase trabajadora en nuestro país”.

“Participaremos también a la tarde de la concentración en la plaza San Martín convocada por numerosas organizaciones gremiales y sociales, nosotros rechazamos y repudiamos el protocolo represivo de (la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia) Bullrich. Milei con la complicidad de gobernadores y legisladores “dialoguistas” quiere imponer que *la Educación y la Salud que hoy son un derecho y una obligación del Estado, pasen a ser un servicio y avanzar hacia su mercantilización.

Porque a los trabajadores nos quieren quitar cualquier posibilidad de reclamo, protesta o huelga.

Porque en Educación intentan avanzar en la eliminación de toda normativa y/o estatutos modificando los mecanismos de ingreso, ascenso, concursos, regímenes académicos, licencias y formación docente.

Servicios afectados

En Formosa, no habrá servicio de colectivos y el transporte público de pasajeros se verá afectado desde horas tempranas.

Atención bancaria

y comercial

En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires la atención al público en los bancos será hasta las 12. La Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados bancarios, adhiere a la medida de fuerza y dispuso que sus afiliados se movilicen al Congreso. En lo relativo al comercio, si bien el sindicato mercantil informó que se sumará a la protesta, está garantizada la apertura de los supermercados.

Correo postal

A partir de las 12 no habrá reparto de correo postal de las empresas privadas. En cuanto a la estatal Correo Argentino, habrá tareas parciales.

Administración pública

Habrá atención parcial a partir de las 12. Adhieren a la protesta los dos gremios estatales, UPCN y ATE, a pesar de la amenaza del Gobierno de descontar del salario el día de huelga a aquel empleado que se sume a la movilización. UPCN tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales, mientras que ATE se jacta de poder afectar el normal funcionamiento de hospitales públicos y más de 800 municipios.

Anses

La entidad informó que solo atenderá a los turnos programados.