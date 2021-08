A 26 años de compartir escenas en Poliladron, Suar y Peretti volverán a trabajar juntos

Compartir

Luego de tres años Adrián Suar regresará al teatro con la obra Inmaduros, con Diego Peretti como compañero de elenco y Maurucio Dayub como director. Como preámbulo de una gran temporada teatral en el verano, la pieza tendrá cuatro únicas funciones (8, 15, 22 y 29 de septiembre) antes del gran estreno el 14 de enero, en el Teatro Nacional.

La dupla, por primera vez junta en el escenario, estará acompañada por Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain y Carla Pandolfi, además de la voz en off de Andrrea Politti.

La obra cuenta la historia de dos amigos, Alfi (Suar) y Fideo (Peretti). Ellos se conocen de toda la vida pero son completamente opuestos. El primero es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo. El segundo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia.

Una noche, poco después de separarse de su mujer, Fideo va a ver a Alfi en busca de consuelo. Alfi, para ayudarlo -a su manera, obviamente-, arma un plan para presentarle mujeres que lo alejen de la melancolía y la depresión, que éste acepta a regañadientes. De este modo, cuatro mujeres reales y una virtual, a través de sus particulares percepciones de la vida y el amor, les van a hacer descubrir el lugar central que las mujeres -lo femenino- han tenido en sus vidas.

Lo último que hizo Adrián Suar sobre las tablas fue Un rato con él, con Julio Chaves en el 2018. Al año siguiente rodó Corazón Loco, con dirección de Marcos Carnevale, donde interpretaba a un médico que tenía una doble vida: una mujer (Gabriela Tosacano) e hijos en Mar del Plata y otra mujer (Soledad Villamil) en Buenos Aires. El filme se iba a estrenar el 19 de marzo del 2020 en los cines, pero por la pandemia el mismo se pospuso y luego fue una de las primeras películas argentinas en salir primero por streaming.

Peretti por su parte, tampoco hacía teatro desde el 2018 cuando protagonizó la pieza Por h o por B. El año pasado llegó a estrenar, con Pablo Rago, Guillermo Francella y Rafael Ferro, El robo del siglo, película en la que se puso en la piel del autor intelectual del robo al Banco Río, de Acasusso.

Si bien esta es la primera vez que los actores compartirán tablas, ellos ya trabajaron juntos varias veces en televisión. Su primer trabajo en conjunto fue en la mítica novela, la primera que Suar produjo con Polka, Poliladron, en la que Peretti interpretó a Rodolfo “Tarta” Gómez. También coincidieron la película de Daniel Barón, Cohen vs. Rossi, en 1998.

Más allá de las veces que estuvieron juntos delante de cámara, el ex Simulador trabajó en gran cantidad de producciones de Suar, como R.R.D.T., Gasoleros, Campeones de la vida, Culpables, Locas de Amor el unitario en el que interpretó también como en esta ocasión a un médico psiquiatra que le tocaba acompañar a Juana (Julieta Díaz), Simona (Leticia Brédice) y Eva (Soledad Villamil) en su internación domiciliaria, y Sos mi vida.

