A cuánto asciende la millonaria deuda que Maxi López tendría con Wanda Nara por la manutención de sus hijos

La batalla legal entre Maxi López y Wanda Nara por la manutención de los tres hijos que tuvieron juntos -Valentino, Constantino y Benedicto- sigue sumando capítulos. La puja se recrudeció el pasado domingo, cuando en Argentina se celebraba el Día del Padre y el ex delantero de River Plate disparó contra su ex: “Aunque vos no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos. Siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que nunca vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, escribió en su cuenta de Instagram.

A raíz de estos comentarios, Wanda decidió iniciar acciones legales contra el padre de sus tres primeros hijos a través de su abogada, Ana Rosenfeld. Y este miércoles, en la emisión de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), el conductor Ángel de Brito dio detalles sobre la millonaria cifra que el futbolista adeuda por incumplimiento de la cuota alimentaria. Además, reveló que hay un bien en disputa.

“Maxi tuvo cuatro abogados y el último es el doctor Melo, que es quien actualmente está representándolo y negociando con Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda desde el inicio. Entre ellos no se hablan, por eso negocian entre abogados”, introdujo el periodista. “El conflicto es la cuota alimentaria que Maxi no cumple, según contaron Wanda y Rosenfeld. Hay un embargo contra Maxi López de 600 mil euros. Tiene que ver con una deuda que se fue acumulando. De hecho, en un momento, el juez le puso una multa diaria de 100 euros, porque no pagaba. Se fue acumulando y hoy la deuda llegó a 600 mil euros”, agregó.

Luego, De Brito contó que hay una propiedad en disputa, con la cual se podría saldar la deuda acumulada hasta ahora y las cuotas alimentarias a futuro: “La casa de Santa Bárbara, que la pagaron 1 millón 800 mil dólares, hoy estaría tasada en 1 millón 200 mil dólares. Perdieron 600 lucas: es que pasaron muchos años, está medio abandonada, seguramente hay deudas”, dijo.

“Lo que ofrece la defensa de Maxi López, es nada. No hay ningún oferta concreta”, reveló. Es por eso que, según de Brito, “Wanda le pide es que le deje la casa completa: parte va al embargo, que es la deuda anterior, y en parte es a futuro, por los diez años que les faltan a los chicos para ser mayores de edad”, describió.

“Lo que quiere Wanda es lo que les corresponde a sus hijos. Ana Rosenfeld le dice al otro abogado: ‘Dejame la casa completa, firmamos el acuerdo y ya tiene lo que debés de antes y lo que vas a deber a futuro’. Porque al ser el único bien embargable que tiene Maxi López es el único seguro que tiene Wanda de que en algún momento va a cobrar”, agregó sobre cuál es la estrategia en la defensa de Nara. “Pero Maxi López y sus defensores dicen: ‘Vendemos la casa, te pago los 600 mil euros y me quedo la diferencia yo’”, cerró.

Mientras tanto, Cinthia Fernández, una de las panelistas del programa, convirtió en pesos los 600 mil euros por los que López fue embargado. “¡Son 68 millones y algo de pesos!”, dijo. Lo que le dio el pie para una chicana de Ángel: “¡Y vos te quejás de Defederico!”, en referencia al padre de Charis, Bella y Francesca; también futbolista y a quien Cinthia llevó a la justicia por no cumplir con su responsabilidad paterna. “Yo voy 4 millones de pesos de deuda. Todo salió de mamita”, describió Fernández.

