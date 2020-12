A menos de una semana de Navidad, el kilo de asado de ternera ya cuesta $750

Compartir

Los precios de la carne siguen aumentando sin parar, incluso aplicándose varias subas en solo una semana, lo que complica el panorama del sector a menos de una semana de la celebración de Navidad, lo que además provoca que la gente se incline a consumir otro tipo de productos como pollo, chivito o cerdo, aunque históricamente la carne es la “preferida”. Ante esta situación, comerciantes del sector cárnico temen que haya una escasez para Año Nuevo.

En ese marco Walter, un carnicero de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación que atraviesa el sector.

“Los precios se encuentran están muy altos, todo lo relacionado a la carne vacuna que es lo que más se busca en estas épocas que sería costilla, vacío, tuvo un aumento de un 35% de lo que va hasta ahora, todo lo relacionado está muy elevado, después hay alternativas que serían cordero, chivito, pollo, cerdo, eso se encuentra en un precio razonable en relación a la carne que tuvo un aumento muy elevado”, comenzó explicando.

Asimismo aseguró que en el sector “no creo que alguien haya podido stockearse porque al haber mucho consumo interno siempre tiende a faltar, no se pudo stockear este año el asado, hubo mucho consumo y hay poca mercadería, ese fue el problema que tuvimos este año, no pudimos abastecer a todos, el que pudo stockear debe tener algo de mercadería pero no mucho, para Año Nuevo esto se va a complicar más, no va a haber costilla, quizás para Navidad sí pero va a ser a un precio muy alto, a muchas personas no les va a alcanzar porque está muy caro, eso nos preocupa mucho”.

“En este rubro erramos de vender, pero se entiende también que por un lado la gente tendría que buscar otra alternativa, buscar pechito de cerdo que en relación a la carne está mucho más barato, podría consumir chivito, lechones, el cerdo relativamente está barato, a un precio razonable, después hay otras alternativas que serían los cortes de cerdo, las paletas, las bondiolas, esas están a un precio más accesible”, destacó Walter.

En relación a si para Año Nuevo no habría suficiente stock, opinó que “sería conveniente consumir otras cosas para que baje el precio ya que al no comprar nosotros el precio tendría que bajar, yo creo, apuesto a eso, no se puede vender un kilo de asado a 800 pesos, ya es mucho, es imposible de comprar para nosotros, ahora el kilo de ternera está a 725 pesos el kilo que es una ternera de media res de Córdoba o Santa Fe”.

De la misma forma explicó que el precio de la costilla y vacío “siempre de ternera es el mismo que el del asado, el novillito siempre estuvo a 70 u 80 pesos menos, pero este año no va a ser lo mismo porque al no haber subieron mucho las costillas ventanas, los novillitos entonces no hay relación de precios en una y otra, es mucho lo que subió”.

Para finalizar se refirió a si cree que para Año Nuevo habrá menos stock y más suba de precios, “creo que eso puede pasar, al no haber stock puede subir más, el tema de carne es así, estoy casi seguro que va a pasar eso, al no haber siempre se aprovecha, nosotros somos los que ponemos la cara, vendemos para que no se enoje la gente, me da vergüenza decir el precio de la carne porque es un aumento muy grande, en una semana tuve que cambiar tres veces los precios, es una locura, cuesta mucho, entiendo a la gente y me pongo en el lugar de ellos porque ni aumentándoles el sueldo que pueda va a alcanzar, está muy difícil nuestro rubro”.

