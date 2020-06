A partir del lunes 29, los camiones solo podrán ingresar para descargar mercaderías

Compartir

Desde este lunes 29, los camiones de otras provincias que transporten alimentos no perecederos y cargas en general sólo podrán ingresar a Formosa para la descarga en un punto fijo, no así circular por barrios o localidades del interior.

Así lo informó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, durante la conferencia de prensa de este viernes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

En la oportunidad, el titular de la cartera económica provincial recordó que el 11 de junio de este año el Consejo dio a conocer un comunicado, donde instaba a las empresas extraprovinciales que ingresaban mercaderías perecederas y cargas en general, y no contaran con un centro de distribución local, a que en el término de 15 días presenten una propuesta para instrumentar este servicio.

Recordó que la finalidad de esta determinación es que se registre el menor tránsito posible dentro de los distintos barrios de la ciudad capital y localidades del interior, evitando recorrer innumerables comercios con camiones que vienen de zonas donde existe circulación comunitaria.

“Ese plazo venció y este Consejo ha resuelto que a partir del lunes 29, a la 0 hora, rige la obligatoriedad para las empresas de transporte de alimentos en camiones térmicos, alimentos no perecederos y cargas generales, de ingresar a la provincia únicamente para descargar sus productos en un solo punto, para su posterior distribución”, precisó el ministro.

En esta línea, aclaró que se exceptúa de esta medida al transporte de medicamentos, equipamientos e insumos médicos en general.

La medida cuenta con el aval del decreto municipal 2.956/20, la ordenanza municipal N° 7.474 de la ciudad de Formosa, en la que se establece para el transporte interprovincial como requisito obligatorio contar con un depósito y/o local como punto de descarga y distribución de mercaderías.

Asimismo, la norma establece que los productos alimenticios para consumo humano que requieran cadena de frío, deberán tener habilitado un depósito que garantice la conservación de los mismos, bajo la temperatura controlada, como así también su distribución.

Además de cumplimentar las condiciones de higiene y seguridad vigentes, estos centros deberán contar con la habilitación comercial municipal.

Pago del IFE 2

Por otra parte, el funcionario detalló que se desarrolló con normalidad el pago del Ingreso Familiar de Emergencia 2 en todas las sucursales del Banco Formosa de esta capital y del interior provincial, en el horario de 7 a 15.

Cobraron la ayuda social de emergencia los beneficiarios con DNI terminados en 4 e inicial de apellidos de la A a la L, continuando este lunes 29, el mismo número e inicial de la M a la Z. En capital, cobraron 2.001 personas y en las localidades que cuentan con sucursal bancaria, 1.618 personas.

Asimismo, se cumplió el operativo especial de pago, diferenciado en tres corredores. En el Corredor Este, los cajeros móviles pagaron los 10 mil pesos a 729 beneficiarios en Tres Lagunas. Este lunes, será el turno de Laguna Naineck, donde están en lista 1.612 personas. Este sábado, cobrarán los beneficiarios de Siete Palmas, localidad que figuraba para el jueves 24 pero por las condiciones del tiempo el camión de caudales no pudo ingresar.

En el Corredor Oeste, cobraron este viernes 669 beneficiarios en Pozo de Maza. Este lunes, el operativo se cumplirá en Posta Cambio Zalazar donde se abonará a 284 beneficiarios. En lo que hace al Corredor Sur, este viernes cobraron en General Mansilla 624 personas y en Villa Escolar 276 beneficiarios.

A través de la Cuenta Bancaria Unica, este viernes se acreditó a los DNI terminados en 6 y 7 y el lunes a los DNI terminados en 8 y 9.

También cobraron este viernes los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, con haberes que no superen los 18.952 pesos, por terminación de DNI en 6 y 7 y este lunes los DNI terminados en 8 y 9.

En cuanto al Fondo por Desempleo, cobraron este viernes los DNI terminados en 6 y 7. El lunes concluirá el cronograma con los DNI terminados en 8 y 9.

En el marco de la Línea 1, de ayuda económica individual del programa para cooperativas, este viernes se entregaron las tarjetas magnéticas a los DNI terminados en 0 y 1, siguiendo en el transcurso de la semana. En Formosa, son más de 800 socios beneficiarios quienes concurren al anexo del Banco Nación, Fontana 635 de esta ciudad a partir de las 7 horas.