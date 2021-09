A punta de pistola, malviviente robó 50 mil pesos de una agencia de quiniela

Compartir

Los hechos de inseguridad no paran en la ciudad; esta vez el blanco fue una agencia de quiniela ubicada sobre la avenida Néstor Kirchner casi Pueyrredón, en el barrio La Alborada, donde el martes pasadas las 20:00 horas, a cara descubierta, ingresó un hombre con un arma de fuego, amenazó al empleado y le exigió la entrega dinero, llevándose más de 50.000 pesos.

En ese sentido, el agenciero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO relató el hecho, por el que hasta el momento, no hay ningún detenido.

“Un hombre de unos 30 años ingresó al local y sacó un arma, me decía que me quedara tranquilo, que le diera todo lo que tenía, que no era una broma,que le dé todo nada más, a todo esto yo no reaccionaba, entonces se da la vuelta, ingresó al mostrador donde estaba y juntos sacamos el dinero que tenía en la caja registradora, se dio vuelta y se fue, tenía incluso mi celular, mi billetera, un dinero aparte donde estaba armando mi caja chica para el día siguiente y no llevó eso porque ni él ni yo vimos de lo tenso de la situación”, relató.

“Esta persona ingresó al local y directamente sacó el arma, me decía que le dé todo lo que tenía, que me quede tranquilo, era lo único que repetía”, expresó.

“No tenía casco puesto ni barbijo, a cara descubierta fue, vi que era una pistola color negra nada más, miraba a ver si era un arma de juguete como para hacer algo pero no tenía pinta de ser un arma de juguete, parecía muy real, primero me apuntaba en la cabeza pero después ya no. Esta es la primera vez que me roban a mí, pero a la agencia la tercera vez, anteriormente no puedo decir cuándo pero ya hace unos años atrás habían robado”, contó el trabajador.

“Esta vez se robaron unos 50 mil pesos aproximadamente, creería que un poco más, eso fue lo que calculamos que llevó haciendo números”, dijo sobre el botín.

Para finalizar se refirió a cómo continuarán tras este hecho delictivo que les causó perjuicio. “Vamos a poner un poco más de seguridad, poner rejas, volver a colocar las cámaras de seguridad y esperar que no nos suceda nuevamente”, culminó.

