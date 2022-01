Quejas de vecinos del barrio Villa del Carmen porque están otra vez sin agua

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Rubén, un vecino del barrio Villa del Carmen, contó que nuevamente están sin agua ya que los tanques que les llevaron para que levanten el corte de ruta la semana pasada están vacíos; en este sentido lamentó la situación dejó en claro que si no obtienen soluciones volverán a protestar.

«Desde el martes a la tarde no contamos con agua, los tanques están totalmente vacíos, cuando hicimos el acuerdo para levantar el corte nos prometieron que diariamente iban a cargar todos los tanques para que no estemos sin el vital líquido», comenzó diciendo el hombre que junto a dos vecinos más vinieron hasta el casco céntrico para hacer el reclamo pertinente donde corresponde.

Seguidamente contó que «nos encontramos en la Defensoría del Pueblo queríamos hablar con el Señor Gialluca, pero no se encuentra, ahora nos vamos a ir a Aguas de Formosa para hablar con el Señor Gusberti. Queremos que nos carguen los tanques, nada más».

Al ser consultado qué pasará si no tienen respuestas respondió que «lamentablemente vamos a tener que salir a la ruta, no lo queremos hacer, pero queremos una solución. Al incumplir con su parte nos obligan a salir a cortar la ruta y eso no es nada grato, solo tienen que cargarnos los tanques, así como se comprometieron, no pedimos otra cosa».

«Nosotros no reclamamos nada fuera de la línea de acuerdo al que llegamos», dejó en claro.

Asimismo, el vecino negó que se hayan comenzado trabajados de extensión de la red y comentó: «las maquinas de Aguas de Formosa fueron a hacer una excavación para mostrar a los vecinos y que se tranquilicen las aguas, pero trabajos de cañerías no hicieron».

«Para no sobrepasar a nadie vinimos a dialogar con los organismos porque somos gente civilizada y educada, pero si no nos dan una respuesta favorable para todos los vecinos vamos a tener que ver qué medidas adoptamos, que sería un corte de ruta», cerró diciendo Rubén.

