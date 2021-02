Abuela de Gael: “Pido justicia, a mi nieto le robaron la oportunidad de vivir”

Compartir

El viernes 29 de enero en el hospital de Ibarreta falleció Gael, un niño de dos años que presentaba un cuadro febril y según denuncia la familia “hubo negligencia y mala praxis”. El hecho fue denunciado ante la Policía e intervino la Justicia que abrió una investigación; por su parte el Ministerio de Desarrollo Humano inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y saber si existió o no mala praxis. Vecinos y familiares realizaron a los pocos días una multitudinaria marcha para exigir justicia.

Griselda Maza, abuela del pequeño, en comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo que tras lo sucedido “vino una interventora y hubo cambios; la causa judicial no la manejo porque de eso se está encargando mi yerno”.

“En el hospital de Ibarreta hay cambios, y espero que no sea solo por lo que pasó ahora. Es un nosocomio distrital a donde asisten personas de otros pueblos vecinos, entonces no entiendo porque tanta desidia y abandono”, lanzó.

A continuación, indicó que “al Doctor involucrado lo trasladaron a San Martín Dos que está en la frontera con el país vecino, yo me pregunto ¿será que se está preparando para una fuga? Pido a gritos que se escalezca el hecho y se haga justicia; con la muerte de un niñito no deben lavarse las manos”.

“Pido que saquen al que no quiera trabajar en el hospital, porque ese día de la muerte de mi nieto hicieron abandono de persona los médicos”, aseveró la mujer.

Y recordó: “el niño convulsionó a raíz del medicamento que le pusieron y no pudieron salvarlo; como médicos tendrían que haber dado una explicación a los padres y no abandonarlos como lo hicieron. Mi yerno me contó que cuando alzó el cuerpito sin vida de mi nieto comenzó a desinflarse como una pelota pinchada, lo que hicieron fue un asesinato”.

Por otro lado, consultada si hubo alguna otra marcha o protesta respondió que no, pero “la gente pide marchar, el pueblo está dolido y ya no tiene miedo porque sabe que ahí van a ir a parar todos”.

Además, confió que tiene cartas “desgarradoras” de madres que perdieron sus hijos en el nosocomio del pueblo. “Como nadie dice nada y todo se tapa pensaron que con la muerte de Gael iba a pasar lo mismo, creían que podían lavarse las manos”, dijo.

Finalmente, Maza reconoció que tras la tragedia “tuve el apoyo de la gente en sí, además el intendente de acá y el de Perín también apoyaron y asistieron”.

“Pido a gritos justicia y que no se laven las manos. Mi Gaelito ya no está, no lo voy a escuchar nunca más, pero no quiero que quede todo en la nada, porque hay mucha desidia en el hospital, a mi nieto le robaron la oportunidad de vivir, lo asesinaron”, finalizó entre lágrimas la señora.

