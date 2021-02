Reclamo de módulos: continúan los cortes simultáneos en accesos a la ciudad sobre RN 11

Compartir

Desde el martes, se desarrollan varios cortes sobre la ruta nacional 11, donde familias reclaman la entrega de módulos habitacionales. Los bloqueos se dan en el Puente Blanco -acceso norte- y a metros del Puente El Pucú- acceso sur-. Además, frente al Centro Juan Pablo II hay varias personas acampando a la vera de la ruta. En todos los casos hay presencia de efectivos de la Policía de Formosa y de Gendarmería Nacional.

Puente Blanco

Las madres que cortan el paso a la altura del Puente Blanco se encuentran allí desde las 14 horas del martes y aseguran que no se irán del lugar gasta tener una respuesta favorable.

“Soy una vecina del barrio San Juan 1, estamos acá porque se nos viene el agua encima. Antes de tomar la determinación hicimos una lista y presentamos en el Ministerio de la Comunidad, inmediatamente se acercaron al lugar, pero levantaron solo a las familias que tenían tres hijos y al resto nos dejaron”, dijo una de las vecinas que se encuentra en el lugar al Grupo de Medios TVO.

Seguidamente explicó que “reaccionamos de esta manera porque ahora nadie da la cara, y nadie viene a darnos solución”.

Asimismo, la mujer indicó que “ahora hay cerca de 300 personas de todos los barrios; primero legamos nosotros para reclamar por nuestra causa y después llegaron personas de otros lugares y se generó un desastre porque no hay unión”.

Por su lado, otra añadió que “yo hace 12 años estoy inscripta para los módulos, a mí me agarró el agua varias veces, tengo cuatro hijos”.

En cuanto a la modalidad de la protesta, se supo que el corte es total y solo dejan pasar a ambulancias.

Puente El Pucú

“Pedimos módulos habitacionales, hicimos la petición en el Ministerio de la Comunidad, pero funcionarios hicieron un bollito y tiraron la copia que dejamos”, aseveró indignada una mujer que encabeza el bloqueo en el acceso sur de la ciudad.

Asimismo, expuso que “hay mucha gente que espera su módulo dese hace 10 años, que está inundada o alquilando y la plata ya no les alcanza”.

Según indicó en el lugar hay 189 personas de diferentes barrios, tales como Liborsi, San Juan, El Porvenir, San Isidro, 7 de Mayo, etc. “Nos encontramos ayer en el Ministerio y tomamos la decisión de llevar adelante la medida de fuerza hasta obtener repuestas”, confió la mujer.

