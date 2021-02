Unidos por el Dolor se manifestó y reclamó justicia para todas las causas que continúan sin resolverse

Compartir

La fundación “Unidos por el Dolor” se manifestó ayer por la mañana frente al edificio del Poder Judicial para exigir que se agilicen las causas por las cuales esperan respuestas incluso desde hace años. En ese sentido solicitaron a la justicia una solución y que eleven a juicio la mayoría de ellas que desde hace años se encuentran estancadas. También se manifestaron para solicitar la personería jurídica de la fundación que ya fue presentada hace cinco años y aún no tienen respuesta.

En ese sentido Alberto Gauna, padre de Enzo Gauna, un joven que falleció tras ser embestido por un conductor alcoholizado, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta. “Estamos esperando una respuesta, de la causa de mi hijo ya pasaron 5 años y 6 meses y hace 3 años que elevó, estamos esperando una fecha de juicio para tener un juicio oral y público, que se fije un protocolo que vamos a respetar como siempre lo hicimos, queremos un juicio digno”, dijo.

Asimismo señaló que “queremos que se revean los casos que son seis en los cuales ya pasaron los 5 años de ocurridos y es una barbaridad, una falta de empatía de los señores jueces para los familiares de víctimas, creo que es mucho tiempo, hay causas que a partir de los dos años ya suben, están para fijar una fecha de juicio y seguimos esperando, son 5 años y seis meses, en otras 5 años y siete meses, es una vergüenza”, expresó Gauna.

De la misma forma aseguró que no los reciben desde el Poder Judicial, “nunca tenemos respuestas y las veces que pedimos audiencia no nos reciben, el Poder Judicial como siempre no nos responde”.

Seguidamente habló Rosalino Rolón, padre de Alexis, un joven que también falleció en un siniestro vial y pidió que la justicia agilice el sistema, algo que les llevará un poco de alivio en medio de tanto dolor. “Al igual que el resto de los casos el de mi hijo va lento, hasta ahora no tenemos ningún proceso, estamos esperando el juicio oral, lamentablemente a veces uno de la justicia espera muy poco y especialmente en Formosa porque se mezcla la justicia con la política y termina pagando otro como nos pasa a nosotros, perdí a mi hijo de 19 años en un siniestro vial donde fue embestido por un hombre si se puede decir así que iba con exceso de velocidad y también es parte de la política , esa es la desconfianza que tengo en este momento pero tenemos que seguir creyendo en la justicia que es lo único que uno tiene”.

“El hecho de mi hijo ocurrió hace ya 7 meses, pero hasta ahora no tenemos nada, seguiremos esperando y confiando porque es lo que nos queda”, expresó angustiado.

Personería jurídica

Alberto Gauna también contó que antes de ir hacia el Poder Judicial habían estado solicitando el reconocimiento legal de la fundación, pedido que fue realizado hace 5 años.

“Todos los que estamos acá fuimos al frente de Personería Jurídica ya que tuvimos una promesa de la directora que estaba ahí de que dentro de 20 o 30 días nos iba a dar la personería jurídica pero ya pasaron siete meses, en realidad ya se superaron los cinco años desde la presentación de la fundación, nosotros necesitamos la personería porque pertenecemos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en los plenarios si no tenemos personería jurídica no podemos votar, tenemos voto pero a la vez no y es muy necesario tener esto, gracias a Dios nos atendió la subsecretaria de Justicia de manera muy amable y nos prometió una reunión para dentro de una semana así que estamos esperando”, dijo.

“Ellos nos dicen que no hay novedades por la pandemia, pero yo presenté hace cinco años el pedido, lo nuestro es transparente y no nos quieren dar. Hay casos donde tenemos conocimiento de que a los dos o tres meses ya les dan la personería, pero nosotros hace cinco años estamos así”, lamentó.

Para finalizar contó que “hay padres y madres grandes dentro de la fundación que nos dicen que no saben si van a llegar vivos a la fecha de juicio de sus hijos, por eso desde ahora va a haber muchísima movilización frente al Poder Judicial, hay personas mayores que nos dicen que prefieren morir en el intento a esperar que hagan un juicio y no ganen porque esa es la realidad, los hechos viales son impunes acá”.

