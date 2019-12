Acevedo: «Hay una lucha cultural con el tratamiento del residuo en la Ciudad»

Compartir

Linkedin Print

Ingeniero Fernando Acevedo, director de Servicios públicos de la Municipalidad en comunicación con el grupo de Medios TVO habló de las consecuencias que dejó fuerte tormenta que azotó el domingo por la mañana en la Ciudad; además contó sobre el trabajo que vienen realizando para erradicar la basura en la ciudad donde informó que en el barrio Lote 4 arrancaron con una prueba piloto para llegar a «contenedor 0».

En referencia a las consecuencias que dejó la tormenta aseguró que no hubo muchos daños en la Ciudad. «En la avenida 25 de Mayo, frente al colegio Santa Isabel, sobre la avenida Gutnisky frente a la Liga de Fútbol y en al avenida Avellaneda y Salta se cayeron algunos árboles y en Rómulo Amadey y Juan Manuel de Rozas hubo cables que quedaron tirados en la vereda; en todos estos casos estuvo la Municipalidad en conjunto con la Policía del Comando de Emergencia y todo se solucionó en el día, no hubo muchos inconvenientes», contó Acevedo.

A su vez informó que los vecinos se pueden comunicar con la Dirección correspondiente de la Municipalidad para informar cualquier inconveniente que tenga, y ahí el personal acude al lugar para atender al vecino.

Concientizacion

de los residuos

Por otro lado, habló del trabajo que están realizando con la recolección del residuo domiciliario. «En algunos barrios y en la zona del centro se trabajan en tres turnos, también están los camiones y compactadores».

Al consultarle a Acevedo sobre los resultados de los trabajos de concientización que realizan en la ciudad dijo que «culturalmente en Formosa estamos 50 años atrás en cuanto hacernos responsables de la basura que cada uno genera. Tenemos en distintos barrio que el vecino todavía quema la basura o incinera los contenedores, hay gente que tira el residuo sin bolsa, en esto tenemos mucho tiempo de cultivarnos y entender como dañamos al medio ambiente y a la ciudad misma».

Ante esta situación, contó que están haciendo un proyecto para que la gente comience a concientizarse y hacerse cargo de sus residuos, «en el barrio Lote 4, se está arrancando con una prueba piloto para llegar a tener contender cero, es decir sacar a todos los contenderos en al zona. Para esto, hicimos un rastrillaje de basura convencional y no convencional completo, limpieza de algunos baldíos y la idea es a comenzar por ese barrio una prueba piloto de que no haya contenedores, simplemente que el vecino respete el horario de recolección, y que la municipalidad cumpla con los horarios, porque si el horario es a las 9 de la noche que nos saquen a las 7 dela mañana», explicó.

«Se hizo una campaña vecinal, inclusive ya se enteraron los del barrio San Miguel, Fleming, Malvinas. La idea ahora es arrancar por el Lote 4 viendo como la gente se va sumando y luego de apoco ir concientizando al vecino de que está prohibido quemar la basura en una vereda, en un patio, sacar en el horario que corresponde».

«La Municipalidad está haciendo un plan bio, logrando erradicar un micro basural, para esto se saca el contenedor, se lo embellece, se hace un jardín y la gente sigue tirando en el mismo lugar no en el contenedor que está a 50 metros pero no camina, no pone en bolsa, queman los contenedores, estamos muy lejos de separar la basura «, aseveró el Ingeniero.

Asimismo contó que «esto forma parte cultural de la agente, es 50 y 50, estamos en tres turnos retirando basura y lo no convencional es con máquina, pero es algo que hasta ahora no encontramos como revertir porque siguen tirando, tenemos al avenida Napoleón que en cualquier esquina empiezan a generar un basural».

«La prueba piloto que vamos a hacer, nace porque uno en un barrio pone contenedor y a los dos semanas es chico, pone uno más grande y las dos semanas vuelve a ser chico y terminamos poniendo en una batea en al cual todo contenedor es el inicio de un micro basura a cielo abierto, porque no dan abasto, se tiran afuera, rompen o los queman, son «La pocos los lugares que lograron no tener contenedor», aseguró.