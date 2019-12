Intensa búsqueda de joven en aguas del Río Paraguay que ingresó a bañarse en sector denominado «Doña Lola»

Compartir

Ayer efectivos de Prefectura Naval Argentina continuaban con la búsqueda de Orlando, un joven de 27 años del barrio Luján que el domingo alrededor del mediodía cuando se encontraba con otras personas, ingresó a refrescarse en aguas del río Paraguay, en el sector denominado «Doña Lola» y tras pedir auxilio porque habría caído en un barranco, desapareció del sector que está con una bajante importante pero de todas formas muy peligrosa para su ingreso que está prohibido.

Según un testigo que estaba en el lugar, el muchacho se encontraba con dos mujeres y de un momento a otro empezó a desesperarse, habría pedido ayuda a una persona que estaba cerca, pero ésta no pudo hacer nada para sacarlo del agua.

En ese marco Mercedes, madre de Orlando que es su único hijo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO pidió desesperada que más efectivos de Prefectura se sumen a la búsqueda.

«Hasta ahora no tenemos nada certero, me dijeron que pusieron dos lanchas con más o menos diez prefectos buscando, pero hasta ahora no tenemos nada y vemos muy poco movimiento, pienso como madre que debería haber más movimiento buscando a mi hijo», expresó angustiada.

Asimismo contó que «yo no sé qué fue lo que pasó, hubo un testigo que dice que mi hijo se metió al agua con dos chicas y que después como que se hundía en un lugar donde hay como un barranco, algo así, que pedía auxilio, un hombre lo vio que se ahogaba y no pudo hacer nada. Solo eso sé, más no».

De la misma forma expresó que desde Prefectura «me dijeron que me iban a mantener informada, pero hasta ahora no hay ningún tipo de novedad y yo estoy desesperada».

«Necesito que haya más personal haciendo la búsqueda, necesito que encuentren a mi hijo», finalizó.