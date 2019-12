Suba de retenciones al campo: la Sociedad Rural de Formosa expresó su «disconformidad»

Compartir

Oscar Jure, presidente de la Sociedad Rural de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el decreto anunciado el sábado último por el Gobierno Nacional por el cual subió las retenciones al campo. Mediante esta norma, se eliminó la fórmula de fijar como derecho de exportación $ 4 por dólar exportado que estableció el gobierno de Mauricio Macri para los cereales y otras materias primas, por lo que la soja en principio, quedaría en 30% (18% más 12%). Otros productos pagarán 9% y algunos quedarán en $ 3 por dólar, que hoy implica 5%.

En ese marco, Jure comenzó explicando cuál es la visión de Formosa ante este anunciado del presidente Alberto Fernández. «La verdad es que como todo el sector productivo estamos disconformes con esta medida, se estaban pagando unas retenciones que eran 4 pesos por dólar exportado, en un momento eso significaba un porcentaje, después con la suba del dólar el porcentaje fue disminuyendo y ahora volvemos a un porcentaje fijo para todas las producciones y un aumento para algunas, nosotros estábamos esperando si había un pre anuncio de que iba a haber un aumento dispuesto pero creo que no se esperaba que esto viniera dentro de una serie de medidas o de otras medidas de incentivo de producción, de un plan de crecimiento, de un plan productivo porque lo que necesita la Argentina es generar divisas y trabajo para poder pagar el funcionamiento del estado, nosotros creíamos que iba a venir algún aumento de impuesto para ciertos sectores, para ciertas economías y no todo aumentado, no vemos que en otros sectores pase esto, creo que hay otros sectores que no piensan en achicarse, solo en agrandarse y por eso estamos en desacuerdo», explicó.

«Lo que pasa es que en esto no es que ponen los que más tienen sino que pone todo el mundo en el sentido de que con este esquema muchos productores de medianos a pequeños salen del sistema, nosotros venimos de muchos años de apriete al mismo sector y cada vez tenemos menos productores, en los años 90 hemos perdido 100 mil productores y desde el 2002 hasta el censo del año pasado volvimos a perder 100 mil productores o sea que cada vez hay menos productores en el país y cada vez se produce menos porque hay algunos sectores que han aumentado en cantidades, pero hay otras zonas que no han avanzado y es la zona periférica del país, seguimos teniendo la misma producción que hace mucho tiempo, hay que producir más pero tenemos que darle las condiciones a la gente para que invierta y para que pueda trabajar mejor y sacar plata de otros sectores para el sector productivo», dijo.

«Todo el mundo está de acuerdo de que hay que hacer un plan de alimentación y de poder llevar comida a la mesa de los argentinos, en eso estamos todos de acuerdo pero para eso tenemos que poner todos un poco, no solamente un sector», acotó.

En cuanto a si esto va a repercutir en la canasta básica y si podrían aumentar los precios por ejemplo de la carne, explicó que «ahora momentáneamente no va a haber un aumento de precios ni mucho menos, pero sí con el tiempo esto hace que se produzca menos y al producirse menos hay menos oferta y si generamos más demanda los precios bajan otra vez, nosotros no necesitamos bajar la demanda de productores, necesitamos aumentarla para que los precios bajen y con esto lo que hacemos es bajar la cantidad de productores que podemos hacer porque ahora por ejemplo ya se sembró, el gobierno sí o sí va a recaudar con la cosecha pero el año que viene se va a sembrar menos y se va a producir menos y los planes empiezan a achicarse, esto no es de un día para otro, lo que uno hace hoy las consecuencias son dentro de un año o dos y a veces tres».

Asimismo aseveró que en el país «hay un montón de impuestos; IVA, Impuesto a las Ganancias, impuestos nacionales, provinciales y municipales que hacen que cuando un sector o alguien que está trabajando trabaja un poco mejor y gana un poco mejor también paga impuestos, no hay que olvidarse que todos los sectores pagan un 35% de ganancias, sobre la ganancia tienen que darle un 35% al estado después de haber sacado todos los gastos».

Para finalizar se refirió a si están pensando en reunirse con la comisión directiva o con otras entidades. «Todavía son primeras medidas, veremos si hay otras y qué tipo de medidas son, esto es un decreto que salió el sábado y recién es lunes, habrá otras reuniones desde las confederaciones, entidades madres y veremos si tenemos alguna otra noticia u otras novedades, por ahora es esto, después veremos si arrancan otra vez con los permisos de exportación, con los cupos, una serie de medidas que a veces son más perjudiciales que el impuesto en sí», culminó.