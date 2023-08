Acuerdo económico entre Crucero del Sur y UTA impidió que la ciudad quede sin servicio de colectivos

La medida de fuerza que amenazaba el día lunes con dejar sin servicio de colectivos a los formoseños finalmente quedó sin efecto gracias a un acuerdo entre delegados de UTA y la empresa Crucero del Sur. El secretario general de UTA Formosa, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y aseguró que «es un acuerdo parcial el que se ha llevado adelante ya que pensamos en no poner en riesgo los salarios de este mes».

Mendoza, comenzó diciendo «es un acuerdo parcial el que hemos llevado adelante en la subsecretaría de trabajo. Nosotros reclamamos el pago de una deuda de los meses de abril, mayo y un bono de 32 mil pesos y una diferencia del aguinaldo».

Y añadió «lo que hemos conseguido es que se abone la totalidad del bono de 32 mil pesos a cada empleado de la empresa, no obstante, aun resta abonar la diferencia salarial de los meses de abril y mayo, por lo que, para no arriesgar el sueldo de este mes, decidimos tomar una parte de la deuda. Hemos cobrado ese bono y así se achicó parcialmente la deuda y luego de que se abonen los sueldos nos reunimos nuevamente ante la subsecretaria de trabajo y seguimos discutiendo lo que queda de la deuda».

«El día lunes, hasta las 11 de la mañana no teníamos ninguna solución y estábamos acordando un paro para las 12 horas, apareció este ofrecimiento por parte de la empresa y seguimos trabajando hasta las nuevas conversaciones», se explayó.

«Nosotros le pedimos a la empresa que para el lunes o martes los sueldos estén cancelados y después de ello, estaremos en tratativas para ver qué haremos», indicó el gremialista.

«Todos los actores que estamos involucrados con el tema transporte tenemos que poner de nuestra parte, yo creo que también los Concejales deberían rever el tema de tarifas y también se deberían equilibrar los subsidios que debemos decir son muy escasos en relación a lo que cobran en otras provincias, sin ir mas lejos las provincias de Corrientes y Chaco reciben mucha más plata en materia de subsidios prácticamente teniendo la misma cantidad de unidades y trabajadores y estas son cuestiones que hay que atenderlas para que se llegue a buen puerto todo esto”, puntualizó.

