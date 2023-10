ADEFCA exige mejoras en la regulación de la actividad de profesionales de la educación física

El secretario general de ADEFCA, Víctor Alarcón, recientemente solicitó ante la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Formosa, una audiencia para que se arbitren los medios necesarios que posibiliten el urgente tratamiento de la regulación de la actividad de los profesionales de la educación física en la parte privada, teniendo en cuenta que, según advirtió, desde hace tiempo a través de un relevamiento que el gremio ha establecido; no existe registro de quienes ejercen la atención y guía en los gimnasios y otros espacios.

La idea es avanzar en que cuenten con al menos la coordinación de un profesor recibido que pueda supervisar las tareas a fin de proteger y mejorar las condiciones de trabajo para todos y todas.

Alarcón, advirtió que pretende que en la entrevista, la subsecretaria de trabajo de la provincia pueda informar y explayarse sobre los controles que se realizan en esos espacios, a los que incluyó otros, en los que los profesionales trabajan asesorando y velando por la vida de las personas una vez que toman sus servicios, ya sea como entrenadores personales, salvavidas de piletas privadas que se ven mucho en las casas y clubes habilitados en capital o el interior provincial.

La explicación que dio el gremialista es que en todo momento al recorrer estos espacios se percataron que generalmente no existe un control registrado si son profesionales habilitados. “Nosotros entendemos desde el gremio, que la carrera que se sigue para ser profesor de educación física, crea profesionales preparados para asegurar que las normas de seguridad se sigan y así proteger la vida de quienes enseñan y quienes toman las clases o usan sus servicios. Es peligroso ignorar esto”, advirtió.

En todo momento Alarcón explicó que no se trata aquí de desmerecer lo descalificar a quienes realizan esta tarea tan grata y la han vuelto su modo de vida, sino más bien de asegurar que se realice de una forma sana y segura. Tal es así que Alarcón recordó que el último deceso conocido de un ciudadano que perdió su vida realizando actividades físicas demuestra la importancia de organizarnos en la prevención para que un buen asesoramiento salve vidas.