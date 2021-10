Adolescentes de 13 años de Formosa Capital y Clorinda se vacunan este viernes con Pfizer

Compartir

Linkedin Print

En el día de hoy, los adolescentes de 13 años residentes en Formosa Capital y Clorinda recibirán su primera dosis de la vacuna Pfizer.

En el caso de la capital, los centros vacunatorios serán el Estadio Cincuentenario y el Instituto Pedagógico Provincial (IPP).

Y en cuanto a la ciudad de Clorinda, se inmunizará en el Club Argentinos del Norte.

Como es habitual, quienes estén comprendidos en esta nueva jornada de vacunación deberán concurrir a los establecimientos habilitados de 8 a 13 horas con el DNI y el barbijo correctamente colocado.

Segundas dosis

A su vez, este jueves 7, clorindenses de las clases 1995 y anteriores que contaban con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca hasta el 26 de agosto inclusive completaron su esquema vacunatorio.

También recibieron el segundo componente de Sinopharm y Sputnik V las personas que tenían la primera inoculación de estas vacunas hasta el día 16 de septiembre inclusive.

Los operativos sanitarios se desarrollaron en el Club Argentinos del Norte, la Escuela de Frontera Nº 17, la EPEP Nº 21 y las Escuelas 454 y 410.

En ese marco, la doctora Bernardita Obst, directora del Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda, destacó la realización de otra jornada de vacunación en la segunda ciudad de la provincia, ponderando la alta concurrencia de los clorindenses a inocularse.

“Hoy, gracias al esfuerzo de toda la población, no estamos teniendo casos positivos y eso es buena noticia”, subrayó.

Respecto de la aprobación de la vacuna Sinopharm en niños de tres a once años, indicó: “Es muy importante la aplicación de la vacuna en este grupo etario, porque si bien no sufren la enfermedad como las personas mayores, sí se pueden infectar y contagiar a otras personas”, marcando que de esta manera “tendremos más protegida a nuestra población”.

Compartir

Linkedin Print