Godoy Cruz será el rival de Talleres en una de las semis de Copa Argentina

Martín Ojeda volvió a aparecer cuando su equipo más lo necesitaba y puso a Godoy Cruz entre los cuatro mejores del certamen por primera vez. El volante anotó el 1-0 que le permitió al conjunto de la Liga Profesional avanzar de ronda en la Copa Argentina. Su próximo adversario será Talleres de Córdoba.

El Tomba y el Matador sostuvieron durante el primer tiempo las propuestas ofensivas que les permite ser protagonistas en sus categorías. Se repartieron el dominio del encuentro y ambos tuvieron aproximaciones para abrir el marcador, aunque Tigre estuvo más cerca: la más clara llegó a través de una definición de Ijiel Protti que Juan Espínola despejó al corner. Su adversario no pudo sostener con constancia la intensidad que lo caracteriza y sufrió frente a la presión de los mediocampistas rivales.

Godoy Cruz justificó durante la etapa final el triunfo que le permitió acceder por primera vez a las Semifinales de la Copa. Aún lejos de su mejor versión, tuvo varias ocasiones para sacar ventaja en el resultado. Buscó con insistencia y tuvo su premio en los minutos finales. El autor del gol fue Ojeda, quien tuvo su chance y no la desaprovechó: ejecutó un tiro libre en la puerta del área que se desvió en la barrera y se coló en el palo derecho de Gonzalo Marinelli.

Por primera vez, el equipo de Mendoza jugará las Semifinales de la Copa Argentina. Aún no perdió desde el arribo de Diego Flores como entrenador y se mantiene en pie en la doble competencia. Además, volvió a hacerse fuerte en el estadio Mario Alberto Kempes, tras haber eliminado allí a Racing hace un par de semanas.

