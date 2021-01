Adrián Pallares le contestó a Barby Franco por su crítica a Intrusos: “Este programa tiene 21 años, eso es un aval; no inventamos”

Compartir

Después de haber superado una fuerte crisis de pareja durante la cuarentena, Barby Franco y Fernando Burlando se amigaron. Sin embargo, en estos últimos días se volvieron a separar ¿definitivamente? Según ella, no se habrían puesto de acuerdo con algo que les pasó y eso detonó el conflicto.

Luego de que Rodrigo Lussich revelara en Intrusos (América) que la modelo y el letrado ya no están en pareja, ella minimizó la situación y dijo que solo estaban distanciados. Sin embargo, Fernando se mostró en desacuerdo y confirmó la separación.

En este contexto, enojado por la desmentida de Barby a Intrusos, Adrián Pallares reivindicó la credibilidad del ciclo de espectáculos y le habló directamente a Barby.

“Rodrigo va a confirmar la información que dio ayer en este programa con el testimonio de uno de los protagonistas de esta historia (Burlando). Es que Barby Franco desmintió la información que dio Rodrigo, que salió de Intrusos. Está avalado por este programa que tiene más de 21 años al aire. Eso te da un aval. Es importante”, sentenció el conductor suplente, antes de remarcar que no tiene nada en contra de la modelo y que le parece una “chica divina y encantadora”.

“No hubo mala intención. No inventamos, ni decimos, ni nada”, cerró, contundente.

