Adrián Suar fue sobreseído en la causa por plagio: ahora evalúa entablar una demanda por calumnias e injurias

La causa penal que aún tenía pendiente Adrián Suar por plagio finalmente se cerró. La había iniciado el periodista y escritor Daniel Frescó, quien lo acusó de utilizar sin autorización su novela Enfermo de fútbol como base del guión de la película El fútbol o yo.

Si bien el pasado martes 1 de diciembre ya se había confirmado el sobreseimiento del productor, así como también el del coguionista Marcos Carnevale y el productor asociado José Levy, este miércoles 30 finalmente se confirmó el cierre de la causa, lo que implica que ya no hay posibilidad de apelación.

En este contexto, una fuente muy cercana al productor confirmó que existe la posibilidad de que el equipo de abogados del gerente de Programación de El Trece realice una denuncia penal por calumnias e injurias a Frescó, con el objetivo de sentar un precedente y de este modo no permitir en un futuro que cualquier persona comience un juicio por plagio faltando a la verdad.

La demanda había comenzado en 2017 y Alberto Baños, el último juez de instrucción a cargo del caso, sobreseyó a los tres imputados luego de escuchar sus explicaciones. Sin embargo, la defensa de Frescó apeló y el 12 de noviembre quedó radicado el caso en la Sala VI de la Cámara del Crimen. Ese mismo día los camaristas establecieron que tanto la querella de Frescó como las defensas de los tres imputados debían presentar sus argumentos para sostener sus posiciones, hecho que se terminó de concretar el 30 de noviembre a las 11. Al día siguiente, la sala confirmó el sobreseimiento de Suar, Carnevale y Levy, con la firma de los jueces Julio Lucini y Magdalena Laíño, quienes respaldaron lo decidido por Baños.

Los camaristas Lucini y Laiño señalaron: “En lo concreto, no advertimos que la ‘originalidad’ que presentaría la novela de Frescó -fanatismo universal- permita hablar de una creación propia que, al estar también presente en El fútbol o yo lleve a la conclusión que estamos ante un plagio. Y agregaron: “Lo relevante es que se observa una diferencia palmaria en el núcleo y desenlace entre el libro y la película”.

Previo a conocerse el sobreseimiento, a fines de octubre Teleshow se había puesto en contacto con allegados al productor para conocer su opinión sobre la citación judicial. “Adrián está muy aliviado de poder hablar ante un juez y explicar la situación -confiaron desde su entorno más cercano-. “Él compró los derechos de una película belga, Soy hincha de Standard, de Riton Liebman, que cuenta la historia de un fanático del equipo Standard, de Lieja. El filme de (Marcos) Carnevale se basa en esa historia; nada tuvo que ver el libro de Frescó en la realización de El fútbol o yo. Adrián pagó los derechos de otra película; llegado el caso, era lo mismo pagarle a uno que a otro. Pero esto pasa porque es Suar”.

En el plano laboral, y luego de un 2020 difícil tras la suspensión de la tira Separadas y la crisis de Pol-ka, el ex de Griselda Siciliani comenzó el mes pasado con las grabaciones de Los protectores. La tira lo tendrá como protagonista junto a Laurita Fernández y también contará con las actuaciones de Gustavo Bermúdez y Andrés Parra – quien alcanzó fama internacional con su papel del jefe narco Pablo Escobar en El patrón del mal-, según contó la periodista Paula Varela en Intrusos. La periodista también reveló que están rodando con estrictos protocolos, y que el estreno sería a mediados de 2021.

