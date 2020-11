ADUFOR rechaza intento de modificar el Reglamento electoral de la Universidad Nacional de Formosa

Compartir

Linkedin Print

Desde la Comisión Directiva de la Agremiación de Docentes Universitarios de Formosa -ADUFOR-, denunciaron que la conducción de la Universidad Nacional de Formosa pone “en peligro” la institucionalidad.

Expresaron que “en el marco de las normativas que rigen a las universidades nacionales nos referimos en primer lugar a la Ley de Educación Superior 24521, promulgada en el año 1995, en relación con los derechos políticos de los docentes universitarios. En su Artículo 51, establece que el ingreso a la Carrera Académica universitaria se hará mediante ‘concurso público y abierto de antecedentes y oposición’, debiendo los docentes designados por concurso representar un porcentaje no inferior al 70 % de la planta docente. Para ello el Art.78 fija un plazo de 10 años para cumplir tal requisito, cuyo vencimiento fue en el año 2005”.

Se clarificó que en ese lapso la ley permitía, que los docentes interinos con más dos años de antigüedad continuados, podían ejercer los derechos ciudadanos de elegir a sus representantes, pero “la UnaF es la que incumplió en lograr el porcentaje mínimo requerido de docentes ordinarios establecido por la norma y en la actualidad continúa con esta irregularidad”.

En segundo lugar “nos referimos al Convenio Colectivo de trabajo” ya que “en el año 2015 logramos la aprobación del primer Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales – Decreto 1246/ 2015, que en forma general resguarda el derecho político de los Docentes Interinos, estableciendo que dichos docentes con cinco años o más de antigüedad, a la firma del convenio, deberían incorporarse a la Carrera Docente, en tal condición. Es decir adquirirían los mismos derechos políticos que los docentes ordinarios. La actual conducción de la UNaF sistemáticamente se negó a dar cumplimiento a esa norma y regularizar la situación de los docentes interinos, incumpliendo no solamente lo que fija la LES sino también el Convenio Colectivo de Trabajo”.

Reconocieron desde ADUFOR que “en dicho Convenio se fijó, entre otras cosas, que los cargos interinos cubiertos con posterioridad a su aprobación, deberían ser llamados a concurso en un término no mayor a un año. Es decir, tanto para la LES como para el Convenio Colectivo, la designación de docentes interinos es excepcional y temporaria. La conducción de la Universidad Nacional de Formosa incumplió sistemáticamente con la LES y el Convenio Colectivo, estando muy lejos de alcanzar el mínimo del 70% de la planta docente, concursados como lo indican las normas”.

Es decir, “se continuó con la irregularidad de designar docentes interinos sin siquiera realizar concursos de antecedentes de aspirantes. Estos incumplimientos perjudican al trabajador docente y es por ello que rechazamos cualquier intento de modificar el reglamento electoral vigente, sin que previamente se dé cumplimiento a lo establecido en la les y el convenio colectivo, considerando que cualquier modificación daría lugar a nulidades de los próximos procesos electorales”.

“Ante esta situación, pretender modificar el reglamento electoral para habilitar el voto a docentes interinos sin antigüedad, resulta a todas luces una maniobra exclusivamente electoral que posibilitaría designaciones sin control, con intenciones puramente electorales, afectando nuestro presupuesto y poniendo en riesgo el salario de todos los trabajadores, docentes y no docentes”, dispararon.

Por último, convocaron a todos los trabajadores a oponerse a esta modificación y exigieron a las autoridades y representantes de la UNaF el inmediato y real cumplimiento de la L.E.S y el Convenio Colectivo de Trabajo. “La discusión para jerarquizar la democracia y la calidad académica en nuestra universidad pasa por lograr que todos los docentes tengan la ciudadanía universitaria, es decir puedan elegir y ser elegidos y contar con una junta electoral conformada por docentes ordinarios, imparciales y que garanticen transparencia de todo el proceso electoral”, finaliza el documento de la Comisión Directiva de ADUFOR.

Compartir

Linkedin Print