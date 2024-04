Adultos mayores desarrollan un torneo de Newcom en el Estadio Cincuentenario

El equipo formoseño de Newcom Caramba lleva adelante un torneo de dicha disciplina en el Estadio Cincuentenario del que participan 17 equipos de las categorías +50 y +60 que pertenecen a localidades del interior, la provincia de Chaco e incluso, Santa Fe.

Al respecto, Noemí Chamorro, defensora del equipo Caramba, brindó detalles acerca de esta actividad.

En principio, dijo, que el torneo se desarrolla en dos canchas, una para cada categoría; y consideró que este deporte “nos da vida, nos reconforta, nos hace traer otra vez a un escenario que antes pisábamos, porque la mayoría fuimos jugadores ya sea de vóley o de básquet”.

“Entonces, estar otra vez hoy en un escenario como este, a nosotros nos fortalece con la edad que tenemos. Yo tengo 61 años, todos tenemos de 60 para arriba; y en la otra categoría que es +50, de 50 para arriba. Así que es reconfortable a esta edad tener este tipo de dinámica, de juego”, sostuvo.

Y aclaró: “en realidad todo esto que estamos haciendo es para que la gente se anime y participe y arme en sus equipos. Porque acá en Formosa somos dos nada más. En el interior ahí está El Colorado, Las Lomitas, Riacho He Hé, que tiene dos. Y bueno, de a poquito vamos insertándonos y por eso es la difusión que le queremos dar”.

Asimismo, la jugadora destacó que, como dice el Gobernador, “el deporte no tiene edad” y valoró que, además, existan las categorías +70 y +80 de esta disciplina, “así que se imaginan saliendo de Formosa, tenemos muchísimos equipos y queremos lograr esto acá en nuestra provincia”.

A su vez, agradeció a la Secretaría de Deportes y Recreación y a su titular, Mario Romay, “por este escenario hermoso que nos posibilitó para vivir esta jornada hermosa”.

En cuanto a los equipos, detalló que son ocho de +60, cuatro en cada zona; y nueve de +50, una zona de cinco y otra de cuatro, oriundos de Chaco, en su mayoría, tanto de Resistencia como de Margarita Belén, La Leonesa, Sáenz Peña; y del interior provincial como el caso de Estrellas del Oeste, provenientes de Las Lomitas y de Riacho He Hé; e inclusive hay uno de Reconquista, Santa Fe.

Sobre el final, Chamorro anticipó que tienen planeado llevar a cabo más encuentros de este tipo y recordó que “tenemos compromiso nacionales” como el año pasado que “fuimos a torneos nacionales muy lindos que nos dio mucho bagaje en nuestro juego”.

Y precisó que, “gracias al Vicegobernador tenemos el Polideportivo La Paz para entrenar” los días martes y jueves de 18 a 19 horas.

“Después hay otro grupo que está trabajando también en el Polideportivo La Paz, que se llama justamente La Paz, y ahí también pueden acercarse lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas”, finalizó.